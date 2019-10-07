الإثنين 7 أكتوبر 2019 الحمل كتب متابعات_الخليج 365 حكّة الجلد متوسطة الشدة من الأمور الطبيعية خلال الحمل وخاصة حول منطقة البطن.

Advertisements وتفيد التقارير الطبية بأن 20 بالمائة من الحوامل تشتكين من الحكّة. وتؤثر 3 عوامل على حكّة البشرة: تمدد الجلد مع زيادة حجم البطن، والتغيرات الهرمونية، وجفاف الجسم. ويمكنك تخفيف الحكّة أثناء الحمل بواسطة: * وضع كمّادات باردة على مناطق الحكة لمدة 10 دقائق. * استخدام كريم مرطّب للبشرة خالٍ من المواد الكيميائية والروائح. * فرك البشرة بعجين من دقيق الشوفان المطحون والمخلوط بالماء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كيف يمكنك تخفيف الحكّة أثناء الحمل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.