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شركة جوجل تطلق وضع التصفح المتخفي بتطبيق الخرائط

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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الإثنين 7 أكتوبر 2019

خرائط

خرائط

شركة جوجل تطلق وضع التصفح المتخفي بتطبيق الخرائط

كتب

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة جوجل وضع التصفح المتخفي بتطبيق الخرائط غوغل "مابس"، وأوضحت أنه عند تفعيل هذا الوضع، فإنه لا يتم تخزين المعلومات في حساب غوغل، مثل المواقع التي يتم البحث عنها، ولا يتم تحليلها أيضاً لإظهار نتائج البحث حسب التفضيلات الشخصية.

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وأكدت شركة  جوجل على إطلاق وظيفة الخصوصية الجديدة لأصحاب أجهزة أندرويد خلال الأسابيع القليلة القادمة، على أن يتم إطلاق الإصدار المخصص لأجهزة أبل "آي أو إس" في وقت لاحق، وقد أطلقت شركة غوغل وضع التصفح المتخفي لمنصة الفيديو يوتيوب مع بداية العام الجاري، وتتوافر هذه الوظيفة أيضاً في متصفح غوغل كروم منذ 2008.

 

وبالإضافة إلى ذلك أعلنت شركة جوجل عن وظيفة جديدة لمدير كلمات المرور، وهي التحقق من كلمات المرور، حيث تقوم هذه الوظيفة الجديدة بالتحقق من مدى قوة كلمة المرور، وما إذا كان المستخدم قد استعمل نفس كلمة المرور لأحد حساباته في الماضي، وما إذا كان قد تم استغلال كلمة المرور من قبل أطراف أخرى في سياق تسريب لقواعد البيانات، ويتم استدعاء مدير كلمة المرور في حساب جوجل عبر الرابط passwords.google.com، الذي يتيح للمستخدم الوصول مباشرة إلى الأداة، التي تمكنه من إدارة جميع كلمات المرور المخزنة في نظام جوجل أندرويد ومتصفح غوغل كروم.

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