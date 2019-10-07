شركة غارمن تطلق ساعتها الذكية Marq Commander

الإثنين 7 أكتوبر 2019

Marq Commander

كتب متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة غارمن ساعتها الذكية Marq Commander الفاخرة، التي تزخر بخرائط طبوغرافية مدمجة وضع الموقع المزدوج Dual Position، الذي يعرض اثنين من أنظمة الإحداثيات في نفس الوقت على شاشة بيانات واحدة.



وتمتاز الساعة بتصميم قوي ومتين، وتهدف إلى تلبية متطلبات عشاق المغامرات في الهواء الطلق، بل إنها تصلح أيضاً للاستخدامات العسكرية، وقد تم تصنيعها من مواد فائقة الجودة مثل التيتانيوم والياقوت.

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وتوفر الساعة العديد من الوظائف المتطورة مثل قياس معدل نبضات القلب وقياس PulseOX، وتعمل شاشة الساعة على وضع التشغيل الدائم Always-On مع توافر وضع رؤية ليلية مدمج، كما تساعد وظيفة Kill-Switch على إزالة جميع بيانات المستخدم، أما وظيفة Stealth فإنها تقوم بتسجيل الأنشطة بدون معلومات الموقع.

وتضم الساعة بوصلة مدمجة ثلاثية المحاور وجيروسكوب ومقياس الارتفاع، بالإضافة إلى الكثير من الوظائف الرياضية ووظائف الساعة الذكية الفاخرة، مثل وظيفة جارمن Pay وذاكرة موسيقى مدمجة والاتصال بخدمات بث الموسيقى والإخطارات الذكية ومتجر Connect IQ.

وتعتمد الساعة الذكية الجديدة على نظام تشغيل جارمن، الذي يتوافق مع نظام تشغيل غوغل أندرويد وأبل "آي أو إس"، وتمتد فترة تشغيل البطارية في وضع تشغيل الساعة الذكية إلى 12 ساعة، وتصل إلى 28 ساعة في الوضع الرياضي، أما في الوضع UltraTrac فإن شحنة البطارية تكفي لمدة 48 ساعة، وتساعد تقنية QuickFitعلى تغيير السوار في ثوان معدودة.