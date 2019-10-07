لافروف يصل إلى بغداد في زيارة رسمية

بغداد- سبوتنيك. وسيبحث خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول القضايا الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط، وبالتحديد الوضع في العراق وسوريا، ومنطقة الخليج العربي، والوضع في إيران وفلسطين، وسيتم التطرق إلى مسالة التعاون بمجال مواجهة الاٍرهاب الدولي وانتشار التطرف الديني.
ومن المخطط بحث آفاق تنمية العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة، بما في ذلك التعاون بمجال الطاقة والمجال الإنساني.
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