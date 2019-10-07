بعد انسحاب القوات الأمريكية من الحدود السورية... إعلان جديد من تركيا

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وقال وزير الخارجية التركي إن بلاده عازمة على تطهير المنطقة الحدودية مع سوريا من الإرهابيين.
وأشار جاويش أوغلو إلى أن بلاده عازمة على ضمان أمن تركيا من تلك الجماعات.
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
وتابع: "سنساهم في إرساء السلام والاستقرار في سوريا".
وكانت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أعلنت أن القوات الأمريكية لم تف بالتزاماتها وانسحبت من المناطق الحدودية مع تركيا.
وقالت "قسد" في بيان لها، إنه "رغم الجهود المبذولة من قبلنا لتجنب أي تصعيد عسكري مع تركيا، والمرونة التي أبديناها من أجل المضي قدما لإنشاء آلية أمن الحدود، وقيامنا بكل ما يقع على عاتقنا من التزامات في هذا الشأن، إلا أن القوات الأمريكية لم تف بالتزاماتها وسحبت وحداتها من المناطق الحدودية مع تركيا"، مشيرة إلى أن "تركيا تقوم الآن بالتحضير لعملية غزو لشمال وشرق سوريا".
وكان السكرتير الصحفي للبيت الأبيض قال، مساء أمس الأحد، إن تركيا ستشن قريبًا في عملية عسكرية مخطط لها منذ فترة طويلة، لإنشاء ما تسميه "منطقة آمنة" في شمال سوريا، ولن تدعمها القوات الأمريكية أو تشارك فيها.
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