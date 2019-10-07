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© AFP 2019 / AAMIR QURESHI
ونقلت تقارير صحفية باكستانية، عن مصادر ذات صلة، أن رئيس الوزراء الباكستاني الذي كان في زيارة السعودية، أراد أن يستقل الطائرة التجارية العادية، إلا أن مضيفه الأمير محمد بن سلمان أصر على أن تكون الرحلة على طائرته الخاصة.
وأوردت التقارير قول الأمير بن سلمان لعمران خان: "أنت ضيفنا الخاص، وسوف تصل للولايات المتحدة على طائرتي الخاصة".
لكن بينما كان خان عائدا إلى إسلام آباد من نيويورك في 28 سبتمبر/ أيلول، تعرضت الطائرة السعودية لخلل فني عاد بعده رئيس الوزراء والوفد المرافق له إلى نيويورك ثم استقلوا رحلة تجارية إلى باكستان.
غير أن المجلة الباكستانية الأسبوعية زعمت أن "ابن سلمان، كان غاضبا للغاية من بعض مواقف دبلوماسية رئيس الوزراء الباكستاني في نيويورك، من قبيل أن عمران خان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، يخططون لتمثيل الكتلة الإسلامية بشكل مشترك، وكذلك سعي خان للتوسط مع إيران دون موافقة صريحة من المملكة"، وادعت أن ذلك دفع "الأمير لتوجيه أمر لطائرته بالتخلي عن الوفد الباكستاني".
وردا على ذلك، نفى متحدث باسم الحكومة الباكستانية هذه المزاعم، قائلاً: "هذه قصة مطبوخة. قادة باكستان والسعودية تربطهما علاقات جيدة. والاستنتاجات المتعلقة بلقاء خان مع الزعماء الأتراك والماليزيين محض خيال، التقرير يهدف إلى الثأر السياسي. نحن نرفض هذا التقرير".
كانت هذه تفاصيل خبر باكستان تعلق على تقارير إنزال وفدها من طائرة ولي العهد السعودي الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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