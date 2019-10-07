إعجاب بتغريدة معارض.. تركيا تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

استدعت الخارجية التركية، اليوم، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في أنقرة على خلفية علامة "إعجاب" وضعها حساب السفارة على تغريدة لحساب معارض، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

كانت السلطات التركية احتجت، في وقت سابق على قيام حساب سفارة واشنطن لديها في "تويتر" بوضع علامة إعجاب على تغريدة تقول "إن على تركيا الاستعداد لمرحلة سياسية جديدة دون حليف أردوغان، دولت بهجلي، المريض".

وأكد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أن صاحب حساب "تويتر" الذي وضعت السفارة الأمريكية علامة إعجاب على تغريدته مطلوب لدى العدالة بسبب ارتباطه بشبكة فتح الله جولن، الذي تقول أنقرة إنه وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.

وقال الناطق باسم الحزب عمر شليك، إنه يجب على وزارة الخارجية الأمريكية التحقيق في المسألة بدل الاكتفاء بالاعتذار الذي قدمه حساب السفارة.

وأضاف: "هذا يبين أن بعض الموظفين في السفارة يبذلون جهدا خاصا لإلحاق الضرر بالعلاقات بين البلدين، ولا يجب على الولايات المتحدة أن تحاول فهم تركيا عبر أشخاص مرتبطين بمنظمات إرهابية، بل من خلال أشخاص يمكنهم إجراء تحليلات سياسية ملائمة".