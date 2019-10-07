الأمم المتحدة حول أحداث العراق: يجب أن يتوقف هذا

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أعربت الأمم المتحدة عن أسفها البالغ إزاء تطورات الأحداث في العراق حيث قتل أكثر من 100 شخص أثناء المظهرات التي طالت العاصمة بغداد ومعظم مدن جنوب البلاد، خلال الأيام الخمسة الماضية.
وأكدت الممثلة الأممية الخاصة في العراق، جينين هينيس-بلاسخارت، عبر "تويتر" مساء أمس السبت أنها "تشعر بحزن بالغ إزاء وقوع خسائر غير مبررة في الأرواح".
وتابعت: "خمسة أيام من التقارير عن وقوع وفيات وإصابات، يجب أن يتوقف هذا. أدعو جميع الأطراف إلى التوقف والتفكير، ويجب محاسبة المسؤولين عن العنف. فلتسُد روح الوحدة في عموم العراق".
واندلعت الاحتجاجات الشعبية في العراق وسادها استخدام العنف، بما في ذلك عمليات قنص ضد المتظاهرين المطالبين بتحسين ظروف المعيشة وخلق فرص عمل إضافية للشباب ورحيل "الفاسدين" من الحكومة.
شاهد الفيديو: العراق.. تعهدات بحزمة إصلاحات لتهدئة غضب المتظاهرين
مقدم من Anadolu Agency
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الأمم المتحدة تدعو لوقف أعمال العنف في العراق ومحاسبة المسؤولين
دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق اليوم السبت إلى وقف أعمال العنف في العراق حيث قتل حوالى مئة شخص وأصيب نحو أربعة آلاف بجروح في خمسة أيام من الاحتجاجات المطلبية، مشدّدة على وجوب محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف. وقالت البعثة في بيان تلقّته وكالة فرانس برس "نحن حزينون جداً للخسائر في الأرواح. هناك تقارير عن قتلى وجرحى خلال خمسة أيام. هذا يجب أن يتوقف، وأولئك المسؤولون عن العنف يجب أن يحاسبوا". وأضاف البيان الذي نشرته البعثة على صفحتها في موقع فيسبوك "أدعو جميع الأطراف إلى التوقّف والتفكير، ويجب محاسبة المسؤولين عن العنف. فلتسُد روح الوحدة في عموم العراق". وأتت دعوة المبعوثة الأممية بعد مقتل خمسة عراقيين بالرصاص في بغداد خلال تظاهرات مطلبية شهدتها العاصمة العراقية ومدن جنوبية لليوم الخامس، وأسفرت منذ اندلاعها عن سقوط 99 قتيلاً، فيما واصلت السلطات حجب الإنترنت في إطار مساعيها للتضييق على الاحتجاجات الدامية. ومنذ الثلاثاء يشهد العراق تظاهرات بدأت في بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل ثمّ امتدّت إلى مدن جنوبية، وارتفع سقف مطالبها ليصل إلى استقالة الحكومة وتغيير النظام برمّته. وبحسب مفوضية حقوق الإنسان في العراق، وهي هيئة رسمية تابعة للبرلمان العراقي، فإنّ 60 من القتلى سقطوا في بغداد التي استقبلت مستشفياتها 250 جريحاً أصيبوا بالرصاص الحيّ. للمزيد على يورونيوز: ماذا يحدث في العراق؟ وما أسباب المظاهرات؟ العراق: إطلاق نار في بغداد والحكومة تتهم "مندسين" باستخدام العنف بعد احتجاجات دموية شاهد: العراقيون يتحدون حظر التجول وقوات الأمن تطلق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع
Euronews (Ar)
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بيونغ يانغ تعلن فشل المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة في ستوكهولهم
حمل موفد كوريا الشمالية الولايات المتحدة مسؤولية إفشال المفاوضات حول البرنامج النووي لبيونغ يانغ التي كانت استؤنفت اليوم السبت في ستوكهولم بعد تعثر استمر أشهرا عدة. وصرح كيم ميونغ جيل للصحافيين أمام سفارة بلاده في العاصمة السويدية بأن "المفاوضات لم ترض توقعاتنا وفشلت في نهاية المطاف، إن فشل المفاوضات التي لم تحرز أي تقدم سببه فقط الولايات المتحدة التي لم تتراجع عن موقفها المعتاد". واستأنف المسؤولون الكوريون الشماليون والأمريكيون اليوم المحادثات النووية في ستوكهولم، بعد أشهر من الجمود واختبار بيونغ يانغ صاروخاً بالستياً أطلق من البحر هذا الأسبوع. ويشارك الموفد كيم ميونغ جيل من كوريا الشمالية وستيفن بيغون، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في المحادثات التي تقرر إجراؤها في جزيرة قبالة ستوكهولم. والتقى المسؤولان في منطقة محصّنة على إحدى جزر ستوكهولم، على بعد مئات الأمتار من سفارة كوريا الشمالية، بحسب مراسل "فرانس برس". وغردت وزيرة الخارجية السويدية آن ليند عبر تويتر، قائلة "متفائلة بوجود وفدين من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية على مستوى فرق العمل في السويد لعقد محادثات". وأضافت "الحوار ضروري من أجل نزع الأسلحة النووية والتوصل إلى حل سلمي". وعقدت محادثات على مستوى مماثل بشأن نزع سلاح كوريا الشمالية النووي في ستوكهولم في آذار/مارس 2018 ثم في كانون الثاني/يناير من العام الجاري. واختبرت بيونغ يانغ ما وصفته بأنه صاروخ "فائق الحجم" يوم الأربعاء بعد ساعات من إعلانها أنها مستعدة لاستئناف المحادثات على مستوى فرق العمل مع واشنطن . وكان كيم ميونغ جيل قد صرح قبل وصوله إلى العاصمة السويدية بأنه "متفائل" بشأن المحادثات الجديدة. وكانت واشنطن تنتظر بفارغ الصبر استئناف الحوار الذي توقف فعليًا بعد اجتماع هانوي في أواخر شباط/فبراير بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. وأعلنت كوريا الشمالية أنها دخلت مرحلة جديدة من بناء قدراتها الدفاعية مع اختبارها يوم الأربعاء صاروخاً بالستياً أطلقته من غواصة، في تجربة عدت الأكثر استفزازية منذ بدأت بيونغ يانغ حوارًا مع واشنطن في العام 2018. وقالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) الخميس، إن الصاروخ أطلق على ما يبدو من "منصة بحرية" وليس من غواصة. وكان ترامب صرح في السابق أنه لا يرى أي مشكلة في سلسلة اختبارات لصواريخ قصيرة المدى أجرتها كوريا الشمالية في الماضي، فيما أكد على أن علاقاته الشخصية مع زعيم كوريا الشمالية لا تزال جيدة. مرحلة جديدة أظهرت الصور التي نشرتها صحيفة "رودونغ سينمون" الرسمية في بيونغ يانغ صاروخا أبيض وأسود يخرج من الماء ويبدو أنه ينطلق في السماء. وأظهرت الصور أيضًا سفينة قطر صغيرة بجانب الصاروخ. وقال محللون إنها تشير إلى أن الاختبار أجري من بارجة غاطسة وليس من غواصة فعلية، وأن النظام الصاروخي الجديد لا يزال في مراحله الأولى. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن "الصاروخ البالستي وهو من نوع جديد أطلق في وضع عمودي" من المياه قبالة خليج ونسان باي، وعرفت السلاح باعتباره من نوع "بوكغوكسونغ-3". وقالت إنه "أذن بدخول مرحلة جديدة في احتواء تهديد القوى الخارجية". وقال دبلوماسيون إنه من المتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي محادثات مغلقة مطلع الأسبوع المقبل لمناقشة هذه التجربة الصاروخية الأخيرة. وعقدت الجلسة بناء على طلب بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في الوقت الذي تضغط فيه القوى الأوروبية على المنظمة الدولية لمواصلة الضغط على بيونغ يانغ التي تخضع لعقوبات شديدة من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة بسبب برنامجها العسكري. ويمنع على كوريا الشمالية إجراء تجارب على صواريخ بالستية بموجب قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي. وفرضت الأمم المتحدة عليها ثلاث حزم من العقوبات تم تبنيها في 2017 في مسعى لإجبارها على التخلي عن برنامجيها للأسلحة النووية والبالستية. وتحد هذه العقوبات من واردات كوريا الشمالية النفطية وتفرض حظراً على صادراتها من الفحم والسمك والأقمشة. ومنذ بدأت المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية ، دعت الصين وروسيا مراراً الأمم المتحدة إلى رفع العقوبات تدريجيًا لإفساح المجال أمام بيونغ يانغ لنزع أسلحتها النووية، وهو أمر رفضته واشنطن. للمزيد على يورونيوز: كوريا الشمالية تصف ترامب بـ "الحكيم والشجاع" وتشير إلى إمكانية عقد قمة جديدة كوريا الشمالية وبرنامجها النووي بين التجميد والتفكيك.. ماذا يريد ترامب؟ بعد إطلاق بيونغ يانغ لصاروخين باليستيين ترامب يقول كيم "كان واضحا معي"
Euronews (Ar)
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الاتحاد الأوروبي يعتبر عرض جونسون غير كاف ومحادثات صعبة تنتظر الطرفين
يستأنف مسؤولو الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يوم الإثنين محادثات صعبة حول بريكست بعدما اعتبرت بروكسل عرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 31 الجاري، غير كاف. وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية ناتاشا بيرتو يوم أمس الجمعة، إن "اقتراحات المملكة المتحدة لا تشكل قاعدة للتوصل الى اتفاق". في المقابل، ترى الحكومة البريطانية، أن عرضها الذي قدمته يوم الأربعاء الفائت يشكل "تسوية عادلة ومنطقية". وقال متحدث بريطاني "نريد اتفاقا، والمفاوضات ستتواصل الاثنين على أساس عرضنا". إلا أن الوقت يضيق بالنسبة الى الطرفين للتوصل الى اتفاق. بريكست مهما كلف الأمر ويريد رئيس الوزراء البريطاني إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية الشهر مهما كلف الأمر. ويقرر القادة الأوروبيون خلال قمتهم المقبلة في بروكسل يومي 17 و18 تشرين الأول/أكتوبر ما إذا كانت الظروف متوافرة للموافقة على إرجاء جديد لموعد خروج المملكة المتحدة، وما إذا كانت بريطانيا ستخرج من التكتل مع اتفاق أو بدونه. وقال دبلوماسي أوروبي في حديث لوكالة "فرانس برس"، "كل شيء يجب أن يسير بسرعة وأي مفاوضات يجب أن تبدأ مطلع الأسبوع المقبل" مضيفا "سنقيم الجمعة المقبل ما إذا كان ممكنا تقريب المواقف أكثر". ويرفض الاتحاد الأوروبي وصف المحادثات الجارية حاليا بأنها مفاوضات، مشددا على تفضيله التزام اتفاق بريكست الذي أبرمته رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي لكن النواب البريطانيين رفضوه ثلاث مرات. والنقطة الأساسية العالقة بين الطرفين هي "شبكة الأمان" بالنسبة لإيرلندا الشمالية وهو البند الهادف إلى تجنب عودة إقامة حدود فعلية بين الأراضي البريطانية وإيرلندا العضو في الاتحاد والحفاظ على اتفاق السلام لعام 1998 في إيرلندا وعلى وحدة السوق الأوروبية المشتركة. وخطة جونسون الحالية لايجاد بديل من شبكة الأمان تنص على أن تخرج مقاطعة إيرلندا الشمالية من الاتحاد الجمركي الأوروبي كباقي المملكة المتحدة، لكن مع الاستمرار في تطبيق القوانين الأوروبية من ناحية نقل السلع بما في ذلك الأغذية مع إنشاء "منطقة تنظيمية" على جزيرة إيرلندا شرط أن يوافق البرلمان والسلطة التنفيذية في إيرلندا الشمالية على ذلك. وسيلغي ذلك عمليات المراقبة بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا لكن ذلك يعني قواعد متباينة بين المنطقة البريطانية التي هي ايرلندا الشمالية وباقي المملكة المتحدة. لكن الخطة المتعلقة بالحدود غير مقبولة للاتحاد الأوروبي الذي اعتبر أنها تتضمن نقاطا "إشكالية" ويجب إعادة العمل عليها، ما دفع جونسون الى التأكيد أنه قام بالخطوة المطلوبة منه ويبقى على بروكسل أن تظهر "ليونة". كما يرفض الاتحاد الأوروبي شقا في الخطة ينص على أنه يتعين أن يحصل هذا المقترح على مصادقة حكومة وبرلمان مقاطعة إيرلندا الشمالية مرة كل أربع سنوات، الامر الذي يثير إشكالية لدبلن لأن مجموعة من النواب أو أي حزب إيرلندي شمالي يمكنه أن يرفع فيتو ضده. في حال عدم التوافق على أي من هذين البندين أو الإثنين معا، فسيكون من الصعب أن تصل المحادثات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى مرحلة مفاوضات. ووعد جونسون بتنفيذ بريكست في 31 تشرين الأول/أكتوبر رغم قانون أقره النواب البريطانيون أخيرا يجبره على طلب الإرجاء لتفادي خروج من دون اتفاق مع ما يترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية. وتكهنت الصحافة البريطانية، أن جونسون قد يسعى إلى نسف أي طلب إرجاء يرغم على القيام به خلافا لإرادته عبر الطلب من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أن تخرق الإجماع المطلوب في التكتل من أجل المواقفة على الإرجاء. وأشارت صحيفة "ديلي تلغراف" مجددا اليوم السبت، إلى إمكان تدخل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لصالح جونسون في حال أجبر الأخير على طلب إرجاء بريكست. ويتطلب أي إرجاء موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد بالإجماع، وأي خروج عليه سيكون كافيا لتعطيل القرار. وقال مصدر في وزارة الخارجية المجرية لفرانس برس "حتى الآن، ليس هناك طلب إرجاء، كما ليس هناك مجال للتكهنات". للمزيد على يورونيوز: جونسون يقدم للاتحاد الأوروبي "عرضاً نهائياً" بشأن بريكست في مؤتمر حزب المحافظين جونسون يطالب بتعليق أعمال مجلس العموم من الثامن حتى 14 تشرين الأول/اكتوبر جونسون في أزمة: تعرف على سيناريوهات بريطانيا الخمسة في متاهة "بريكست"
Euronews (Ar)
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تعهدات بحزمة إصلاحات لتهدئة غضب المتظاهرين
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المصدر: RT
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.