Garmin تطلق اثنان من الساعات الذكية بثيم وصور Star Wars

أطلقت شركة Garmin اثنان من الساعات الذكية الجديدة في سلسلة Legacy Saga التي تأتي بصور شخصيات Star Wars، إلى جانب بعض الأدوات الرقمية المميزة بثيم Star Wars.

بالتزامن مع إطلاق فيلم Star Wars: The Rise of the Skywalker إلى دور العرض خلال شهر ديسمبر، قدمت شركة Garmin الإصدارات الجديدة من سلسلة ساعات Legacy Saga التي تأتي بمجموعة من المميزات الجديدة.

تأتي سلسلة ساعات Garmin Legacy Saga بمجموعة من المميزات الجديدة من بينها مراقبة الحالة الصحية على مدار 24 ساعة وخلال الأسبوع، كما تدعم الساعة مراقية حالة المستخدم الصحية أثناء النوم، وقياس معدل الأكسجين في الدم، كما تدعم المستخدم بتنبيهات في حالة رصد معدل غير طبيعي لضربات القلب، أو في حالة الإجهاد، مع التذكير للإسترخاء من بين تنبيهات أخرى.

كما تعمل ساعات Garmin Legacy Saga الجديدة على دعم المستخدم في تعقب الأنشطة الرياضية المختلفة، وتتيح للمستخدم الوصول إلى أكثر من 20 تطبيق رياضي، كما تتيح للمستخدمين الوصول إلى متجر Garmin Connect IQ، وتدعم الساعات تحميل الموسيقى من بعض الخدمات مثل Spotify.

ويأتي الإصدار الخاص من ساعة Rey الذكية بسوارة جلدية مميزة باللون الأبيض، مع إطار اللون الفضي لوجه الساعة الذكية، وهو تصميم مستوحى من شخصيات فيلم Star Wars، كما يأتي التطبيق المصاحب للساعة الذكية ووجه الساعة بثيم شخصيات الفيلم أيضاً.

بينما يأتي الإصدار الخاص من ساعة Darth Vader بسوارة جلدية باللون الأسود مع خيوط باللون الأحمر، كما تحتوي الساعة على جلد nubuck باللون الرمادي، وتضم الساعة الذكية إطار مميز أيضاً بثيم TIE Advanced X1 من الفيلم، أيضاً تأتي الساعة الذكية برسوم متحركة مع أدوات مستوحاه من الفيلم، ومن المقرر أن تتوفر ساعات Legacy Saga Series Star Wars بسعر 400 دولار تقريباً.

