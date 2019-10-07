دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي شاهد: جوجل تستعد للهالووين بمقبرة لمنتجاتها الفاشلة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة تكشف استعدادت شركة جوجل للاحتفال بعيد الهالووين المقبل، وذلك من خلال مقبرة رمزية تضم بعض منتجاتها التي لم تلق النجاح المتوقع لها.

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وبحسب ما ذكرت تقارير إخبارية، فإن الصورة المتداولة تم التقاطها من داخل مقر جوجل في مدينة سياتل الأمريكية، وقد ضمت بعض المنتجات الفاشلة التي أوقفت الشركة الأمريكية دعمها.

ومن بين المنتجات التي شوهدت في المقبرة الرمزية جوجل بلاس وجوجل باز وبيكاسا وجوجل ريدر وآي جوجل وأروكوت وإنبوكس وجوجل ويف بروجكت ارا.

© alqiyady شاهد: جوجل تستعد للهالووين بمقبرة لمنتجاتها الفاشلة

ولم تكشف التقارير عن كيفية نية جوجل التعامل مع هذه المقبرة بعد الاحتفال بعيد الهالووين يوم 31 أكتوبر الجاري، وما إذا كانت ستظل موجودة في مقر الشركة أم سيتم نقلها إلى مكان آخر أو التخلص منها تمامًا.

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جدير بالذكر أن هناك موقعًا إلكترونيًا يعتبر بمثابة مقبرة رقمية تضم كل منتجات جوجل التي توقف العمل عليها على مدار الـ 21 عامًا السابقة، وهي عمر شركة جوجل، حيث يبلغ عدد هذه المنتجات 163 منتجًا.المزيد:

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