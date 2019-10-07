شكرا لقرائتكم خبر عن صحف عالمية: قطر خسرت كل الرهانات فى تنظيم بطولة العالم لألعاب القوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصفت عدة صحف عالمية تنظيم بطولة العالم لألعاب القوى في قطر بالكارثة الحقيقية، معتبرةً أن الدوحة خسرت كل الرهانات فى نجاحها فردود الأفعال كانت مفاجئة للمسئولين القطريين، وفقا لموقع "العربية".
وأكدت صحيفة "الجارديان" أن البطولة تحولت لفضيحة وكارثة، فيما وصفتها صحيفة "بيلد" الألمانية" بأنها بطولة أشباح تتنافس على الأرقام.
أما صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية وصفت تنظيم البطولة بالكارثة الحقيقية، معتبرةً أن "العالم فتح عينه على فساد قطر وطرقها الملتوية للحصول على بطولات عالمية ذات رمزية عالية، لافتة أن هناك ما لا يقل عن 30 مليون سبب لشرح كيف أقنعت قطر الاتحاد الدولي لألعاب القوى بتسليم الحدث الأكثر أهمية، وهي بطولة العالم التي تقام مرة كل سنتين، أولها ملاييين الدولارات التى تم صرفها على شكل رعاية لشركات تسيطر عليها الأسرة الحاكمة.
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