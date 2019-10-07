شكرا لقرائتكم خبر عن تونس:ضبط 15 إفريقيا لدى محاولتهم اجتياز الحدود مع ليبيا بصورة غير شرعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلنت وزارة الدفاع التونسية، أنه تم توقيف 15 إفريقيا حاولوا اجتياز الحدود التونسية الليبية، بصورة غير شرعية.
وقالت وزارة الدفاع التونسية، فى بيان، إن الوحدات العسكرية العاملة بقطاع الذهبية بولاية تطاوين التونسية، تمكنت من ضبط 15 إفريقيا كانوا بصدد اجتياز الحدود التونسية الليبية فى الاتجاهين بصورة غير شرعية.
وأشارت، إلى أنه تم تسليم المعتقلين إلى وحدات الحرس الوطنى، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم .
كانت هذه تفاصيل خبر تونس:ضبط 15 إفريقيا لدى محاولتهم اجتياز الحدود مع ليبيا بصورة غير شرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.