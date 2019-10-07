شكرا لقرائتكم خبر عن تونس:ضبط 15 إفريقيا لدى محاولتهم اجتياز الحدود مع ليبيا بصورة غير شرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، أنه تم توقيف 15 إفريقيا حاولوا اجتياز الحدود التونسية الليبية، بصورة غير شرعية.

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وقالت وزارة الدفاع التونسية، فى بيان، إن الوحدات العسكرية العاملة بقطاع الذهبية بولاية تطاوين التونسية، تمكنت من ضبط 15 إفريقيا كانوا بصدد اجتياز الحدود التونسية الليبية فى الاتجاهين بصورة غير شرعية.

وأشارت، إلى أنه تم تسليم المعتقلين إلى وحدات الحرس الوطنى، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم .