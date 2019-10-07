شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الأمن القومى العراقى: هناك من أراد التآمر على استقرار البلاد ووحدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال فالح الفياض مستشار الأمن القومى بالعراق، "إن هناك من أراد التآمر على استقرار العراق ووحدته"، مضيفاً "سنعمل على إسقاط الفساد، ونحارب محاولات إسقاط الدولة العراقية".

وأضاف الفياض خلال مؤتمر صحفى، أوردته قناة "العربية" الإخبارية، "سنعمل على إسقاط الفساد، ونحارب محاولات إسقاط الدولة العراقية"، لافتا إلى أن القوات المسلحة بعيدة عن أى خلاف سياسى فى العراق.

Advertisements

وشدد، على أن القوات المسلحة والأمنية تدافع عن الدستور والدولة، ولا علاقة لها بالسياسة، مشيرا إلى أن التحقيق سيثبت من كان خلف حوادث القتل والعنف.

وقال الفياض، "لن نسمح لأحد أن يعبث بأمن شعبنا... نعلم من كان خلف المسيئين فى التظاهرات، وكان هناك مخطط لاستهداف العراق"، مؤكداً أن عدم وجود مرجعية أحزاب أو قوى للمتظاهرين سبب ما حدث فيها من عنف.