العراق : إحالة ضباط للتحقيق لاستخدامهم القوة المفرطة لتفريق المظاهرات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قيادة العمليات العراقية المشتركة، اليوم الاثنين، إحالة الآمرين والضباط الذين استخدموا القوة المفرطة، خلال الاحتجاجات التى شهدتها البلاد مؤخرا، للتحقيق فورا.
وقالت القيادة، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية إن إجراءات محاسبة الضباط والآمرين والمراتب الذين ارتكبوا هذه الأفعال الخاطئة بدأت من خلال مجالس تحقيقية فورية"، وطالبت القيادة جميع القوات الأمنية بالالتزام التام بقواعد الاشتباك الخاصة بحماية المتظاهرين ومكافحة الشغب.
كان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدى قد وجه بسحب كافة وحدات الجيش من مدينة الصدر واستبدالها بوحدات من الشرطة الاتحادية ، وجاء هذا التوجيه نتيجة الأحداث التى شهدتها مدينة الصدر أمس واستخدام مفرط للقوة وخارج قواعد الاشتباك المحددة حسب السومرية .
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