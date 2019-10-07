استنفار عسكري لقوات سوريا الديمقراطية شرق الفرات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بأن قادة أكراد من "قوات سوريا الديمقراطية" و"المجالس العسكرية شرق الفرات" أعلنت استنفارها شرق الفرات تحسبا لبدء اجتياح تركى.

وقال المرصد، وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الاثنين، "إن أى هجوم تركى سيقوض الجهود الناجحة لهزيمة تنظيم داعش"، وسيسمح "بعودة قادة التنظيم المتوارين في الصحراء".

وأشار إلى أن قوات "التحالف الدولي" سحبت قواتها فجر الاثنين من منطقة رأس العين (سري كانييه) بريف الحسكة عند الحدود مع تركيا، وهو ما ينذر بحرب شاملة قد تشهدها منطقة شرق الفرات في أي لحظة، حيث تتواصل التهديدات التركية بشن عملية عسكرية على طول الشريط الحدودي.

ولفت المرصد السوري إلى وجود تحليق متواصل لطائرات التحالف الدولي منذ مساء أمس، في سماء منطقة تل أبيض بالقرب من الحدود مع تركيا. في الوقت الذي تواصل "قوات سوريا الديمقراطية" و"المجالس العسكرية شرق الفرات" استنفارها في المنطقة تحسبا لبدء القوات التركية بعملية عسكرية في أي لحظة في ظل تواتر الأنباء عن هذه العملية وقرب انطلاقها.

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