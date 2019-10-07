الإمارات تقدم مساعدات إغاثية لعشرات الأسر جنوب الحديدة وتعز باليمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت دولة الإمارات مساعدات إيوائية وغذائية طارئة للمتضررين من السيول جنوب الحديدة غربى اليمن ولحالات نزوح شهدها الساحل الغربى اليمنى. وحسب وكالة أنباء الإمارات، استجابت هيئة الهلال الأحمر الإماراتى لنداء استغاثة من الجهات المختصة ومواطنين تهدمت منازلهم بفعل الأمطار الغزيرة فى قرى الجريبة ووادى الأعقوم والقضبة غرب مديرية الدريهمى. وشملت المساعدات الخيام والسلال الغذائية لعشرات الأسر التى عبرت عن سعادتها بوصول المساعدات وعلى وجه الخصوص الخيام لاسيما وأن حالتهم الاقتصادية لا تسمح ببناء مساكن بديلة . Advertisements في غضون ذلك قدمت الهيئة دفعة جديدة من المساعدات الغذائية والإيوائية هي الثانية من نوعها لحالات نزوح جديدة في الساحل الغربي اليمني خلال 72 ساعة . وشملت المساعدات الخيام والسلال الغذائية لأسر في منطقتي القفلة العليا والقفلة السفلى في مديرية موزع غرب محافظة تعز . وكانت هيئة الهلال الأحمر قد قدمت يوم الأربعاء الماضي مساعدات مماثلة لحالات نزوح جديدة في قرى ثمارة والغلة والغليل والهاملي والمجش بذات المديرية .

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