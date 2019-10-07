"سوريا الديمقراطية" تؤكد: أمريكا لم تف بالتزاماتها وسحبت قواتها من الحدود مع تركيا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الاثنين، إن القوات الأمريكية انسحبت من شمال شرق البلاد بعدما لم تنفذ تعهداتها وإن العملية التركية سيكون لها أثر "سلبي كبير" على الحرب على تنظيم داعش.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على أجزاء كبيرة من المنطقة في بيان "القوات الأمريكية لم تف بالتزاماتها وسحبت قواتها من المناطق الحدودية مع تركيا، وتركيا تقوم الآن بالتحضير لعملية غزو لشمال وشرق سوريا".

وقال البيت الأبيض مساء أمس، إن القوات التركية ستمضي قريبا في عمليتها العسكرية التي تخطط لها منذ فترة طويلة هناك لإنشاء ما تصفها بأنها "منطقة آمنة" وإن القوات الأمريكية لن تشارك أو تدعم العملية التركية.

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