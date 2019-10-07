شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر طبية: مقتل 15 شخصا فى اشتباكات بشرق بغداد الليلة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر طبية وأخرى من الشرطة العراقية، إن ما لا يقل عن 15 شخصا قُتلوا فى اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين مناهضين للحكومة فى بغداد الليلة الماضية. وسقط القتلى في حي مدينة الصدر بشرق بغداد، وبذلك يتجاوز عدد القتلى خلال ستة أيام من الاضطرابات في العراق مئة قتيل كما أصيب أكثر من ستة آلاف شخص.

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