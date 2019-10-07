إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة

جنين/ لبابة ذوقان/ الخليج 365-



أصيب شاب فلسطيني، صباح الاثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي، قرب حاجز "برطعة"، جنوب غرب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان لوكالة الخليج 365، بأن الجنود المتمركزين على الحاجز، أطلقوا النار باتجاه شاب من قرية فحمة قرب جنين، يبلغ من العمر (22 عاما)، وأصابوه بالرصاص الحي في قدمه خلال محاولته عبور الحاجز.

وذكر شهود العيان أن الجنود احتجزوا الشاب بعد إصابته، قبل أن يسمحوا لطواقم الهلال الأحمر الفلسطيني بتقديم الإسعافات الأولية له، ونقله لمستشفى جنين الحكومي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.