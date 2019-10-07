بالفيديو .. قائد مركبة يترجل منها ويشهر رشاشاً بوجه آخر وسط طريق سريع

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صحيفة الخليج الالكترونية
أظهر مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل مطاردة بين مركبتين على طريق سريع، قال متداولوه إنه بمدينة الجبيل في المنطقة الشرقية.
وبدا في المقطع سيارة من نوع “لاند كروز” قام قائدها بمضايقة سيارة أخرى من نوع “ياريس”، قبل أن ينزل قائد “اللاند كروزر” ويشهر رشاشاً في وجه قائد المركبة الأخرى.
وأبدى متداولو المقطع استياءهم مما رأوه، قائلين إنه يجب ألا يشهر السـلاح بهذه الطريقة مهما كان الخلاف بين الرجلين، وطالبوا الجهات الأمنية بالتحقيق في المقطع وكشف ملابساته وردع كل من يتصرف بهذه الطريقة.
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