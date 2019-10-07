مستشفى الملك عبدالله الجامعي يعلن عن وظائف شاغرة

صحيفة الخليج الالكترونية

فتح مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي KAAUH التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، باب التقديم إلى عدة وظائف صحية وإدارية شاغرة لحديثي التخرج أو لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس أو الماجستير؛ للعمل بالمستشفى في مدينة الرياض.

وأوضح المستشفى عبر موقعه الإلكتروني «بوابة التوظيف»، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات والشروط التالية:

1- أخصائي ثاني علاقات عامة Public Relation Specialist II:

يُشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصص «الصحافة، العلاقات العامة، إدارة الأعمال» أو ما يعادلها.

مع وجود خبرة لحملة البكالوريوس لا تقل عن سنتين ولحملة الماجستير لا يُشترط وجود خبرة سابقة، وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابةً.

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2- أخصائي ثاني مكافحة العدوى Infection Control Specialist II:

يُشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص «التمريض» أو ما يعادلها، مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

وأن يكون حاصل على دبلوم أو دورة تدريبية «لمدة لا تقل عن 6 أشهر» في مجال «مكافحة العدوى أو السيطرة على العدوى»، وترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

للتقديم اضغط هنـــــــــا .

كما أشار المستشفى إلى ان التقديم مُتاح بدءًا من يوم أمس الأحد بتاريخ 2019/10/06م.