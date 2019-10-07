صحيفة الخليج الالكترونية جددت الإدارة العامة للمرور تحذيرها لقائدي المركبات من السير بدون لوحات أمامية، مشددة على أن ذلك مخالفة مرورية وردت عقوبتها بجدول المخالفات رقم (5). وينص جدول المخالفات رقم (5) بأن قيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف، أو السير بلا لوحة أمامية، مخالفة عقوبتها غرامة مالية تتراوح ما بين ألف إلى ألفي ريال. انشر الخبر :

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كانت هذه تفاصيل خبر المرور يجدد تحذيره: سير المركبة بلا لوحة أمامية مخالفة وهذه عقوبتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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