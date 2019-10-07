دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper إقالة محافظ بغداد.. وفتح الباب الترشح للمنصب

صوّت مجلس محافظة بغداد، اليوم الأحد، بالإجماع على قبول استقالة محافظ العاصمة، فلاح الجزائري، حسب ما نقله التلفزيون العراقي، فيما فتح المجلس باب الترشح للمنصب لمدة 5 أيام.

وميدانيًا، ساد الهدوء العاصمة العراقية، اليوم الأحد، بعد ليلة دامية أمس قُتل فيها 19 شخصًا على الأقل، عندما فتحت قوات الأمن النار لتفريق الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وفي بداية الأسبوع صباح الأحد، توجَّه الطلاب إلى مدارسهم، وعاد الموظفون الحكوميون إلى عملهم، وساد الهدوء شوارع العاصمة، وكانت حركة المرور غير كثيفة، وتناثرت إطارات محترقة وحطام في الشوارع، في حين بقيت قوات الأمن منتشرة بكثافة في الكثير من الأحياء.

ومنعت عربات مدرعة الوصول إلى ساحة التحرير من مسافة تصل إلى أربعة كيلومترات، لمنع المتظاهرين من محاولة التجمع في هذه الساحة، وقُتل ما لا يقل عن 84 متظاهرًا، معظمهم في بغداد، منذ الثلاثاء الماضي، عندما بدأ المحتجون مسيرات للمطالبة بتوفير وظائف وتحسين الخدمات وإنهاء الفساد.

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