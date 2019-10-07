شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يبحث مع وزير الخارجية الأمريكى الاحتجاجات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مكتب رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى في بيان اليوم الاثنين، إن عبد المهدى بحث فى اتصال هاتفى مع وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو الاحتجاجات التي عمت البلاد خلال الأيام القليلة الماضية. وقال البيان "استعرض رئيس مجلس الوزراء تطورات الأوضاع الأمنية وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد رفع حظر التجوال، وأكد سيطرة القوات الأمنية وإعادة الاستقرار". وأضاف أن الحكومة طرحت حزمة من الإصلاحات والإجراءات وسوف تستمر في تقديم المزيد لتلبية مطالب المواطنين.

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