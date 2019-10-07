شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا: المنطقة الأمنة فى سوريا تستهدف العناصر الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متحدث باسم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن "المنطقة الآمنة" المزمع إقامتها فى شمال سوريا، تهدف إلى تطهير الحدود من العناصر الإرهابية وعودة اللاجئين بشكل آمن إلى سوريا فى إطار وحدة الأراضى السورية.

وكتب المتحدث إبراهيم كالين هذا التعليق على تويتر بعد أن قال السكرتير الصحفى للبيت الأبيض إن تركيا ستمضى قدما قريبا فى عمليتها بشمال سوريا وإن القوات المسلحة الأمريكية لن تدعمها أو تشاركها فى ذلك.