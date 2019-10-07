شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: التنسيق بين الموانىء الخليجية مهم لمواجھة أى تداعیات بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مدیر عام مؤسسة الموانىء الكویتیة ورئیس اتحاد الموانىء البحریة العربیة الشیخ یوسف، الاحد أھمیة التنسیق بین الموانىء الخلیجیة لمواجھة أى تداعیات بالمنطقة.

وقال الصباح رئیس قطاع النقل العربى فى تصریح لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا)، بختام اعمال الاجتماع ال 55 لمجلس ادارة اتحاد الموانىء البحریة العربیة أن تم عقد اجتماعین أولھما للاتحاد واخر فرعى لمناقشة التداعیات الخاصة بتأمین الموانىء الخلیجیة كافة من العراق إلى عمان.

وأضاف أن الاجتماع الفرعى الذى شاركت بھ الدول الخلیجیة بالاضافة إلى مصر والعراق اكد ضرورة أن یكون ھناك تنسیق مباشر بین الموانىء فى الدول المجاورة لتأمین المؤن "فى حال حدوث أى تداعیات".

وأشار إلى ضرورة عقد اجتماع للسلطات الجمركیة لتسھیل عملیة الجمارك فى حالة الأزمات مؤكدا اھمیة أن یشارك فى الاجتماع المذكور شركات النقل البحرى الكبرى وأبرزھا (میرسك) و (كوسكو) و (ام اس سي) و (ھاباج لوید).

وتساءل الصباح ما ھى الموانىء البدیلة المتاحة للدول الخلیجیة المستوردة فى حال اغلاق مضیق ھرمز أو باب المندب مشیرا إلى أن الامارات والسعودیة وضعتا ثلاثة موانىء لاستقبال كافة السفن القادمة لشمال الخلیج وھى میناء الفجیرة ومیناء رأس الخیمة إلى جانب میناء جدة الاسلامي.

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واوضح أھمیة تكثیف الزیارات بین سلطات الموانىء الخلیجیة لتأمین "المؤن الاساسیة" الواردة بكافة منتجاتھا سواء كانت غذائیة أو دوائیة.

وذكر ان اجتماع اتحاد الموانىء العربیة استعرض خطة مؤسسة الموانىء الكویتیة الخاصة بخطة التنمیة 2035 والمراحل التى تم انجازھا والمشاریع التى تم تحدیدھا مؤكدا استعداد الكویت للتعاون مع الدول العربیة كافة ونقل خبراتھا الیھا فى جمیع المراحل فى مسألة البناء والتشیید والتشغیل وتدریب الكوادر الوطنیة.

وأشار إلى أھمیة عقد لقاءات ومباحثات ثنائیة بین سلطات الموانىء العربیة لتعزیز التعاون فى مجال الموانىء البحریة إلى جانب تقدیم تسھیلات من قبل الأكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحرى لبعض الدول العربیة التى تحتاج إلى دعم فى ھذا الشأن.

وقال ان الكویت قدمت كذلك مبادرة تتعلق بنقل خبراتھا فى مجال الأمن الغذائى إلى الدول العربیة لافتا إلى ان المبادرة لاقت تأیید عدد من الجھات الكویتیة أبرزھا شركة المطاحن والدقیق الكویتیة "الرائدة فى مجال الأمن الغذائي" فضلا عن الصندوق الكویتى للتنمیة الاقتصادیة العربیة والذى یلبى كافة احتیاجات الدول العربیة لتطویر بنیتھا التحتیة وطرقھا وشوراعھا.

وأشار فى ھذا الصدد إلى ان ھذه المبادرة ھى مكرمة تضاف إلى مكرمات سمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح لدعم العمل الانسانى فى مختلف دول العالم .