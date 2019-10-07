تسريبات لهاتف OnePlus 8 تظهر مواصفاته الجديدة

الإثنين 7 أكتوبر 2019

كتب الخليج 365

أخرت شركة ون بلس عمليات شحن هاتفها المنتظر OnePlus 7T حتى الآن، ولذلك استمرت التسريبات حول مواصفات الهاتف ومزاياه، ولكن موقعي التسريبات الأهم في العالم OnLeaks وCashKaro نشرا تسريبات لمواصفات هاتف OnePlus 8 بناءً على مخططات من داخل الشركة.



ويشير التصميم إلى أن OnePlus سيعود إلى تصميم أكثر تقليدية في الخلف، ولكنه سيضيف بعض التغييرات التي سيرحب بها المستخدمون، حيث سيكون لدى الهاتف شاشة منحنية بحجم 6.5 بوصات مع ثقب للكاميرا، وبدلًا من كاميرا السيلفي المنبثقة من 7 Pro ستظهر الكاميرا الأمامية بشكل جديد.

Advertisements

ولا يذكر التسرب الكثير عن الأجزاء الداخلية المزعومة للهاتف، ولكن سيكون هناك إضافة واحدة كبيرة ويمكن القول إنها تأخرت وهي الشحن اللاسلكي، حيث تخطت OnePlus هذه التقنية حتى الآن لصالح حلها السلكي السريع، لكن الضغط التنافسي فرض عليها اللجوء للشحن اللاسلكي.

ويرجح أن هاتف OnePlus 8 سيتضمن أحدث معالج سناب دراجون وهو 865، ولم يعرف حتى الآن تاريخ الإصدار الخاص بـ OnePlus 8، لكن التاريخ يشير إلى أنه سيصدر بعد نصف عام تقريبًا من الآن.