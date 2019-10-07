شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: القوات الأمريكية لن تشارك فى العملية التركية شمال سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السكرتير الصحفى للبيت الأبيض، مساء الأحد، إن القوات المسلحة الأمريكية لن تشارك أو تدعم عملية تعتزم تركيا القيام بها فى شمال سوريا.
وأضاف فى بيان بعد اتصال هاتفى بين الرئيسين الأمريكى دونالد ترامب والتركى رجب طيب أردوغان أن القوات الأمريكية "بعد هزيمة ’خلافة’ تنظيم داعش لن تكون موجودة بعد الآن فى المنطقة المجاورة".
وقال البيان إن تركيا ستكون الآن مسئولة عن كل مقاتلى تنظيم داعش فى المنطقة والذين اعتقلوا على مدى العامين الماضيين .
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: القوات الأمريكية لن تشارك فى العملية التركية شمال سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.