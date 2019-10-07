شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: القوات الأمريكية لن تشارك فى العملية التركية شمال سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السكرتير الصحفى للبيت الأبيض، مساء الأحد، إن القوات المسلحة الأمريكية لن تشارك أو تدعم عملية تعتزم تركيا القيام بها فى شمال سوريا.

وأضاف فى بيان بعد اتصال هاتفى بين الرئيسين الأمريكى دونالد ترامب والتركى رجب طيب أردوغان أن القوات الأمريكية "بعد هزيمة ’خلافة’ تنظيم داعش لن تكون موجودة بعد الآن فى المنطقة المجاورة".

وقال البيان إن تركيا ستكون الآن مسئولة عن كل مقاتلى تنظيم داعش فى المنطقة والذين اعتقلوا على مدى العامين الماضيين .