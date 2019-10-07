"أنصار الله": مقتل وإصابة عسكريين سودانيين بقصف غرب تعز

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن الجماعة نفذت قصفاً صاروخياً على تجمعات عسكرية سودانية في مفرق مديرية الوازعية غرب تعز.

وأكدت أن القصف الصاروخي أوقع عدداً من القتلى والجرحى من العسكريين السودانيين.

وكانت قوات الحكومة الشرعية، أعلنت في الثامن من أيار/ مايو العام الماضي، السيطرة على مفرق الوازعية الاستراتيجي، قبل أن تتمكن من إحكام سيطرتها على مدينة الشقيراء مركز مديرية الوازعية.

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وتدور على الساحة اليمنية، منذ قرابة 5 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري يضم دولا عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة.

وبات اليمن، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع في اليمن؛ كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75% من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.