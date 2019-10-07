ميلانيا ترامب تسخر من زوجها بسبب منشوراته عبر تويتر

الإثنين 7 أكتوبر 2019

كتب الخليج 365

سخرت ميلانيا ترامب، من الرئيس دونالد ترامب بسبب منشوراته عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».



وأعربت ميلانيا، عن غضبها من منشورات دونالد ترامب على تويتر، قائلة خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": لا أوافق على لهجة بعض منشوراته عبر تويتر والتي تتسبب في انتقادات عديدة له بسبب منصبه، لذلك أوجه له النصائح بشكل مستمر حفاظًا على منصبه الحساس لكن أغلبها يأتي دون جدوى".

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وتابعت: "أغلب الأوقات يرفض الاستجابة للنصائح المقدمة بشأن المنشورات التي يضعها عبر تويتر، مؤكدًا أنه يعرف جيدا عواقب أي منشور يضعه".

وأشارت ميلانيا إلى تغير حياتها بعدما أصبحت السيدة الأولى، الأمر الذي دفعها للقيام بحملة BeBest للحد من التسلط على الإنترنت والهجمات التي تحاصرهم عقب أي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.