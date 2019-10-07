صور.. فوز الحزب الاشتراكى فى البرتغال بالانتخابات العامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت النتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية، التى شهدتها البرتغال يوم الأحد، فوز الحزب الاشتراكى الحاكم دون تحقيق أغلبية مطلقة. وبعد فرز معظم الأصوات تصدر الاشتراكيون السباق بحصولهم على 106 مقاعد، ويعنى هذا احتلالهم المركز الأول ولكن فى الوقت الذى لم يتبق فيه سوى 4 مقاعد لم تحسم بعد لا يمكن للحزب الاشتراكى تحقيق الأغلبية المطلقة بالحصول على 116 مقعدا فى البرلمان المؤلف من 230 عضوا.

أنطونيو كوستا مرشح الحزب الاشتراكي

أنطونيو كوستا Advertisements

رئيس الوزراء البرتغالي يعلن الفوز

فرحة مرشح الحزب الاشتراكي أنطونيو كوستا

مرشح الحزب الاشتراكي أنطونيو كوستا

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