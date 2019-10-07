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اكتشاف 172 تطبيقا ضارا على جوجل بلاي و335 مليون عملية تثبيت
الإثنين 7 أكتوبر 2019
كتب
الخليج 365
اكتشف باحثون أمنيون في شهر سبتمبر الماضي 172 تطبيقًا ضارًا على متجر جوجل بلاي، وحققت هذه التطبيقات أكثر من 335 مليون عملية تثبيت من قبل المستخدمين في الوقت الذي اكتشفها فيه خبراء الأمن.
وبالرغم من تكثيف جهود جوجل لحظر التطبيقات الضارة المستضافة على متجر جوجل بلاي، فإنه من الواضح أنها بحاجة ماسة للحد من انتشار البرمجيات الخبيثة لنظام أندرويد.
وأوضح الباحث الأمني، لوكاس ستيفانكو Lukas Stefanko، من شركة إيسيت ESET أن غالبية تلك التطبيقات الخبيثة كانت تتضمن برامج إعلانية تعرض أو تنزل مواد إعلانية غير مرغوب فيها بشكل تلقائي عندما يكون المستخدم متصلًا بالإنترنت.
وقال الباحث: إن هناك 48 تطبيقًا مزوّدًا ببرامج إعلانية تمثل ما يصل إلى 300 مليون عملية تثبيت على متجر جوجل بلاي.
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