6.1 % نمو الصناعات التحويلية الصينية فائقة التكنولوجيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات رسمية أن قطاع الصناعات التحويلية الصينية فائقة التكنولوجيا سجلت نمواً سريعاً خلال شهر آب/أغسطس الماضي، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس الأحد.

وذكرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن القيمة المضافة للصناعات التحويلية فائقة التكنولوجيا ارتفعت في آب/أغسطس بواقع 6.1% على أساس سنوي، بزيادة 1.7 نقطة مئوية عن جميع الشركات الصناعية التي يزيد حجمها على نطاق محدد.

حققت صناعة المعدات الطبية والصناعات التحويلية للأجهزة والآلات نمواً بنسبة 11.8%، بزيادة 3 نقاط مئوية على الرقم المسجل في تموز/‏‏يوليو.

ومن جهة أخرى، نمت الصناعة التحويلية لأجهزة الكمبيوتر والمعدات المكتبية بمعدل 4.5%، بارتفاع 1.2 نقطة مئوية عن شهر تموز/‏‏يوليو.

كما أشارت بيانات مصلحة الدولة للإحصاء إلى نمو سريع في المنتجات الصناعية الجديدة فائقة التكنولوجيا وعالية القيمة المضافة، حيث أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها مديرية بلدية بكين للإحصاء ارتفاع الإنتاج الصناعي في المدينة خلال الفترة ما بين شهري كانون الثاني/‏‏يناير وآب/‏‏أغسطس الماضيين، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس الأحد.

وأشارت النتائج إلى أن الفترة المذكورة شهدت ارتفاع ناتج القيمة المضافة الصناعية لشركات رئيسية بنسبة 3% على أساس سنوي بأسعار قابلة للمقارنة. وسجل معدل نمو قطاع الصناعات التحويلية فائقة التكنولوجيا ارتفاعاً بنسبة 5.3%، مقابل 4.9% لقطاع الصناعات الاستراتيجية الناشئة.

ومن بين القطاعات الرئيسية، نما إنتاج قطاعي الكهرباء والتدفئة بنسبة 8.5%، مقابل 6.6% للصناعات الدوائية، و 2.1% لصناعة السيارات، و 0.6% للكمبيوتر والاتصالات وغيرها من المعدات الإلكترونية.

وخلال الفترة المذكورة، بلغت إيرادات الأعمال للشركات الصناعية الرئيسية 1.44 تريليون يوان (نحو 203 مليارات دولار)، بارتفاع بنسبة 4% عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي الأرباح 94.18 مليار يوان، بانخفاض بنسبة 14.14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

من جهة أخرى، تراجعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي أكثر من المتوقع في سبتمبر/‏‏أيلول رغم انتعاش اليوان من أكبر انخفاض شهري له في 25 عاماً في أغسطس/‏‏آب وسط تباطؤ في الاقتصاد المحلي وتنامي توترات التجارة الصينية الأمريكية. وانخفضت احتياطيات الصين - الأكبر في العالم - 14.8 مليار دولار في سبتمبر/‏‏أيلول إلى 3.092 تريليون دولار، بحسب بيانات رسمية صدرت أمس الأحد.

جاء انخفاض سبتمبر أيلول بسبب تقلبات في أسعار صرف العملة وفي أسعار الأصول، حسبما قاله مكتب الصرف الأجنبي الصيني في بيان صدر بعد نشر الأرقام.

وانتعشت الاحتياطيات من مستوياتها الدنيا المسجلة في أكتوبر/‏‏تشرين الأول 2018 بفضل قيود على حركة رؤوس الأموال وتزايد الاستثمار الأجنبي في الأسهم والسندات الصينية.

وفي سبتمبر/‏‏أيلول، ارتفع اليوان 0.14% مقابل الدولار بعد تكبد أكبر خسارة شهرية له في 25 عاماً في أغسطس/‏‏آب.

وتراجع اليوان حوالي 11% مقابل الدولار منذ بدأ الجانبان حربهما التجارية في إبريل/‏‏نيسان من العام الماضي.

وصعد الدولار 0.47% في سبتمبر أيلول أمام سلة عملات رئيسية أخرى.

(رويترز)