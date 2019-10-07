حسابات النجوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * نشر عدد كبير من النجوم المصريين والعرب من بينهم أحمد السقا، ولطيفة، ودينا فؤاد، وأحمد حلمي، صوراً من حرب أكتوبر 1973 عبر مختلف حساباتهم في مواقع التواصل وجاءت تعليقاتهم: «كل عام ومصر وأهلها بألف خير»، «تحية حب وتقدير.. نصر أكتوبر العظيم»، وغيرها.

* يستعد الفنان أمير كرارة، لتصوير أول مشاهد مسلسله الذي يتناول قصة الشهيد المصري العقيد أحمد المنسي، للمخرج بيتر ميمي، وعبر كرارة عن سعادته عبر حسابه في «فيسبوك»، عن تجسيده لتلك الشخصية مع نشر صورة للتحضيرات.

* حصدت صورة متسابقة مغربية في برنامج «ذا فويس» من أصحاب الهمم، والتي نشرها المطرب محمد حماقي على حسابه في «فيسبوك» مئات الآلاف من الإعجاب وعلق عليها «وئام هزت مشاعرنا وأثرت فينا تحدت كل الظروف بإحساسها والطاقة الإيجابية التي نشرتها على المسرح وهي تغني، وإن شاء الله سنحقق حلمها سوياً».

* احتفل عدد من النجوم المصريين بعيد ميلاد الفنانة بشرى، ونشروا عبر مختلف حساباتهم في مواقع التواصل صوراً من الحفل، متمنين لها بعام جديد سعيد، ومنهم بوسي شلبي، وهنا شيحة، وأحمد داود وغيرهم.

* شاركت الفنانة شيري عادل، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها في «إنستجرام»، بعض الصور أثناء مرورها على السجادة الحمراء لمهرجان مالمو السينمائي الدولي، وعبرت عن سعادتها بحضورها للعام الثاني على التوالي لهذا المهرجان.

* أعلنت الفنانة درة عن موعد عرض أحدث مسلسلاتها «بلا دليل» ابتداء من 15 الجاري على قناتي دبي الفضائية، وسي بي سي المصرية، ونشرت الملصق الدعائي للمسلسل على حسابها في «فيسبوك».

* تفاعل أكثر من 2.5 مليون متابع مع مقطع فيديو نشرته المطربة نانسي عجرم، عبر حسابها الرسمي في «إنستجرام» أثناء اللعب مع ابنتها على أنغام إحدى أغنياتها.