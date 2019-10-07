سلطان يعتمد 175 وظيفةجديدة بكلفة 55 مليوناً سنوياً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: هاجر خميس

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة 175 وظيفة للدفعة الثالثة في توظيف الفئات الست، التي حدد سموه أنها تستحق الاستعجال في تعيينها؛ وهي: «الأيتام»، و«أبناء ذوي الدخل المحدود»، و«المطلقات»، و«الزوجة العائلة»، و«ذوو الإعاقة الحاصلون على المؤهلات الجامعية 2018 - 2019»، و«أسر الشهداء من ذوي الدخل المحدود»، بكلفة سنوية 55 مليون درهم، وبلغت كلفة ال 387 وظيفة التي اعتمدها سموه، في الدفعتين السابقتين 130 مليون درهم سنوياً، ليصبح إجمالي الاعتمادات 562 وظيفة خلال 9 أيام فقط، بكلفة 185 مليون درهم سنوياً.

أعلن ذلك الإعلامي محمد خلف المدير العام لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، أثناء تقديمه برنامج «الخط المباشر» الذي يبث من أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة، قائلاً: تقسم قائمة وظائف الدفعة الثالثة للفئات الست كالآتي: «الأيتام» 43 وظيفة، وسبب التوظيف انخفاض دخل الأسرة؛ لوفاة العائل، و«أبناء ذوي الدخل المحدود» 110 وظائف، وسبب التوظيف اعتماد الأسرة في دخلها على المساعدات الاجتماعية أو على راتب التقاعد والمساعدات الاجتماعية، وإجمالي دخلها أقل من 20 ألف درهم، و«المطلقات» 12 وظيفة؛ لأن دخل الأبناء يعتمد على النفقة، وهي غير كافية لتوفير الحياة الكريمة لهم، و«الزوجة العائلة» 5 وظائف؛ حيث إن دخل الأسرة يعتمد على المساعدات الاجتماعية التي يحصل عليها الزوج، لعجزه الصحي، و«ذوو الإعاقة الحاصلون على المؤهلات الجامعية 2018 - 2019» وظيفتان، وهم ذوو الإعاقة الذين تسمح إعاقتهم بالعمل في وظائف خاصة تتناسب معها، و«أسر الشهداء من ذوي الدخل المحدود» 3 وظائف؛ لأن دخل الأسرة يعتمد على معاش التقاعد والمساعدات الاجتماعية.

وأضاف: قسمت ال 175 وظيفة على جميع مدن الإمارة ومناطقها، بواقع 52 لمدينة الشارقة (36 ذكراً و16 أنثى)، 33 لخورفكان (22 ذكراً و11 أنثى)، 41 لكلباء (25 ذكراً و16 أنثى)، 27 لدبا الحصن (16 ذكراً و11 أنثى)، 4 للذيد (3 ذكور وأنثى واحدة)، 7 للمدام (6 ذكور وأنثى واحدة)، 5 لمليحة (3 ذكور وأنثيان)، 2 للبطائح (ذكر واحد وأنثى واحدة)، 2 لوادي الحلو (ذكران)، 2 للحمرية (ذكران)، لتبلغ بذلك وظائف الذكور 116، و59 للإناث، على أن يعمل كل منهم في مدينته.

وأشار خلف، إلى أن الدفعة الأولى التي اعتمدها صاحب السمو حاكم الشارقة، يوم الأربعاء ال 25 من سبتمبر / أيلول، وشملت 161 وظيفة، تكلف الحكومة 60 مليون درهم سنوياً، والدفعة الثانية التي اعتمدها سموه يوم الأربعاء ال 3 من أكتوبر / تشرين الأول، وشملت 226 وظيفة، تكلف الحكومة 70 مليون درهم سنوياً، والدفعة الثالثة أمس ال 6 من أكتوبر، وشملت 175 وظيفة، تكلف الحكومة 55 مليون درهم، لتبلغ كُلفة ال 562 وظيفة 185 مليون درهم سنوياً.