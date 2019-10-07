الإمارات: السعودية توحّد الصف اليمني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثمن الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، الجهود الكبيرة التي تقوم بها السعودية عبر مفاوضات جدة، لتوحيد الصف اليمني ومواجهة الانقلاب الحوثي. وطالب قرقاش طرفي «حوار جدة» اليمنيين بضرورة المرونة والحكمة، للخروج بجبهة أكثر قوة وتماسكاً. وشدد على دعم الإمارات الكامل للجهود السعودية بكل تفاصيلها، منوهاً بضرورة عدم العودة إلى الوضع السابق في اليمن.

وفي تغريدة له عبر حسابه على «تويتر» أمس، قال قرقاش «الجهود الكبيرة التي تقوم بها السعودية الشقيقة عبر مفاوضات جدة لتوحيد الصف ومواجهة الانقلاب الحوثي مقدرة وندعمها دعماً كاملاً وبكل تفاصيلها، ومن الضروري أن نرى المرونة والحكمة من الطرفين، الأهم ألا نعود إلى الوضع السابق، بل أن نخرج بجبهة أكثر قوة وتماسكاً وعزماً».

وكان قرقاش قد أكد في سبتمبر الماضي أن توافق واتفاق الإمارات مع السعودية في اليمن يهدف إلى استعادة الدولة من الانقلاب الحوثي، مشيراً إلى أن الهدف النهائي للجميع في اليمن هو إنهاء الحرب، ولكن ذلك مرتبط بتوفير بيئة ومحيط أمني للمنطقة.

وتعهدت الإمارات مراراً بمواصلة العمل بحزم كجزء من التحالف العربي ضد عودة ظهور الجماعات الإرهابية في اليمن.