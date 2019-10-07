حمدان بن محمد: الشراكة مع مطوري التكنولوجيا تضمن ريادتنا

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افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي أمس الدورة التاسعة والثلاثين من معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2019، والدورة الرابعة من معرض جيتكس لنجوم المستقبل، بمشاركة 4500 شركة من 100 دولة، ولفيف من القيادات العالمية والمسؤولين الحكوميين والخبراء والمتخصصين والمبدعين في صناعة تقنية المعلومات والاتصالات. وقد أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن إعجابه بالتطور المستمر للحدث الذي يتفرد بمكانته كأهم تجمّع لصنّاع ومطوري التكنولوجيا على مستوى المنطقة، وأحد أهم الفعاليات العالمية المعنية بالتقنيات الحديثة بكل ما تحمله من قيمة كقاطرة للتنمية ومحرك الدفع الرئيسي للتطور الإنساني. وقال سموه: «مرت صناعة المعارض في دبي بتطور كبير من مساحة لتقديم منصات تطرح الجديد وتروّج للمنتجات، إلى ساحات إبداعية للقاء الأفكار وتبادل الخبرات واكتشاف الفرص وبيئة تتفاعل فيها الرؤى نحو إيجاد حلول تعين الإنسان على مواجهة التحديات في كل المجالات».

رحّب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بآلاف الشركات المتواجدة في المعرض من مختلف أنحاء العالم. وقال سموه: مشاركة آلاف الشركات وحرص أكبر الأسماء العالمية في مجال التكنولوجيا وتقنية المعلومات على التواجد في هذا الحدث واستقطابه العديد من الشركات من دول تتواجد للمرة الأولى تفتح أمامنا والعالم آفاقاً جديدة للتعاون لاكتشاف المزيد من الحلول التي من شأنها جعل حياة الإنسان أسهل وأسعد.. شراكاتنا مع أكبر مطوري التكنولوجيا في العالم ضمانة تعزز أهدافنا الاستراتيجية لنحجز لدبي ودولة الإمارات موقعاً ريادياً في مسيرة الثورة الصناعية الرابعة.

وأكد سموه أن تخصيص معرض نجوم المستقبل لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المجالات التقنية المتنوعة يؤكد القيمة المتنامية للحدث كمنصة ذات تأثير إيجابي ملموس من خلال إسهام المعرض كحلقة وصل بين رواد الأعمال والمستثمرين المعنيين بقطاع التقنية، ويعزز فرص نموه بما يتيحه من فرص مهمة لهذه الشركات للوصول إلى رؤوس الأموال التي تمكنها من النمو لمواصلة طموحاتها وتحقيق أهدافها، وبما ينعكس إيجاباً على قدرات القطاع بصورة عامة.

جولة

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وقد قام سمو ولي عهد دبي، ترافقه الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من مديري الدوائر الحكومية والمسؤولين، بجولة شملت أرجاء المعرض الذي يشارك ضمن فعالياته ما يزيد على 4500 شركة من أكثر من 100 دولة، في 24 قطاعاً تقنياً، و100 ألف خبير تقني، إضافة إلى جهات حكومية ومؤسسات خاصة متخصصة في تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي والروبوتات والحوسبة السحابية وتقنية الجيل الخامس وغيرها من التقنيات الجديدة.

وتعرّف سموه خلال الجولة على أبرز مكونات أسبوع جيتكس للتقنية ومعرض جيتكس لنجوم المستقبل المصاحب خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر، المقام تحت شعار تآزر العقول واقتصاد التكنولوجيا، حيث تسلط هذه الدورة من المعرض على الدمج بين الابتكار التقني والابداع البشري، في الوقت الذي يعزز فيه معرض جيتكس لنجوم المستقبل، من خلال دورته الرابعة، مكانته منصة عالمية رئيسية لروّاد التقنية والتقنيات الناشئة، حيث ستحظى أكثر من 750 شركة ناشئة بفرصة مقابلة أكثر من 1500 من المستثمرين والمشترين من الشركات.

بدأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم جولته في المعرض بزيارة منصة مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) حيث اطلع سموه على خدمات الشركة وما تقدمه من أحدث تقنيات الجيل الخامس والتطبيقات الداعمة للتحول الرقمي والابتكار الشامل التي تطال جميع القطاعات، وأبرزها قطاع النقل والتجزئة والرعاية الصحية، والتصنيع والطيران والنفط والغاز.

تعرف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم من مسؤولي شركة سيسكو العالمية على التقنيات التي تعرضها الشركة في مجال التنقّل المتصل، الذي يهدف إلى تزويد مستخدمي وسائل النقل بمزيد من المعلومات والخدمات العصرية المواكبة لتطلعاتهم، كما استمع لشرح حول مبادرة فصول المستقبل التي تهدف إلى رفع كفاءة المعلمين وتحسين قدرات الطلاب.

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم منصة شركة آفيا للاتصالات، حيث أجرى سموه اتصالاً بالفيديو مع طلاب مركز راشد لأصحاب الهمم، ثم توجّه سموه إلى منصة شركة أريكسون العالمية حيث اطلع سموه على مبادرات الشركة وأحدث الابتكارات التكنولوجية باستخدام تقنية الجيل الخامس ودورها في تعزيز الخبرات الشخصية وتحسين الكفاءات الصناعية وبناء المدن المستقبلية المتصلة.

تفقّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم منصة شركة هواوي العالمية واطلع من مسؤوليها على مشاريع الشركة في مجال التحول الرقمي والاستفادة من الابتكارات الحديثة والتقنيات الثورية كالجيل الخامس والذكاء الاصطناعي ومبادرات الشركة للتعاون المشترك بين كافة الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص.

توقف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عند منصة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة دو حيث اطلع سموه على أحدث التقنيات التي طورتها الشركة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي في الدولة. كما زار سموه منصة شركة الاتصالات السعودية STC وتعرف على أحدث مشاريعها في مجال الأمن الرقمي والخدمات الذكية.

كما زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، جناح معرض جيتكس لنجوم المستقبل 2019 وتفقد سموه منصات مجلس سيدات أعمال الشارقة، دائرة الصحة أبو ظبي، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ومنصة إكسبو 2020، ومنصة اليابان، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي.

وشملت زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تفقّد منصة شركة إبسون العالمية حيث تعرف سموه على ما تقدمه الشركة من حلول ذكية في مجالات التعليم والترفيه وغيرها من المجالات الصناعية والتجارية، كما شملت الزيارة أجنحة عدد من الشركات العالمية الكبرى منها أوراكل التي تطرح من خلال المعرض أحدث مشاريعها في مجال الحوسبة السحابية، وشركة مايكروسوفت العالمية التي تقدم في جيتكس هذا العام أحدث حلولها في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأمن المعلوماتي، وشركة إنتل العالمية المتخصصة في مجال صناعة الرقائق والمعالجات الحاسوبية، وشركتا ساب وديل.

خمسة أيام من الفعاليات

ويتضمن معرض جيتكس العديد من الفعاليات المتنوعة التي يتم من خلالها عرض الجيل الجديد من التقنيات، مثل فيرجن هايبر لوب ون التي تقدّم قطار الهايبر لوب بسرعة 1,200 كم/ساعة الذي يساعد على السفر، بينما تحتوي منطقة جيتكس لتقنيات نمط الحياة الجديدة على منتجات تعرض لأول مرة من شركة سامسونج، وInsta360.

وسينضم الخبير الشهير بوزوما سانت جون، كبير رؤساء التسويق إلى قائمة تضم عددًا من رواد التحول مثل رونالدو مشحور، مؤسس شركة سوق دوت كوم، وخبير الذكاء الاصطناعي العالمي البارز د. بن جورتزل، رئيس مجلس إدارة وكبير علماء شركة سينجولارتي ستوديو، والرئيس التنفيذي ومؤسس مؤسسة سينجولارتي نت.

وتشمل فعاليات جيتكس مقابلة مباشرة على المسرح مع تايلر شولتز، كاشف المخالفات الشهير الذي ذاع صيته من الفيلم الوثائقي لقناة HBO المبتكر الباحث عن الدماء في وادي السليكون، الذي يشارك بسرد قصته الخاصة انهيار إليزابيث هولمز، والشركة الناشئة ثيرانوس لاختبارات الدم، التي قدرت قيمتها ب 10 مليارات دولار. وسوف يتبع شولتز حلقة نقاشية عن أرض المعركة لتقنية الجيل الخامس، حيث ينضم رواد الصناعة شركتا إريكسون وهواوي، إلى شركتي شبكات المحمول اتصالات ودو لمناقشة ما الذي يتطلّبه النجاح في عصر تقنية الجيل الخامس.

وسوف يتم تسليط الضوء على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الجيل الخامس والتقنيات التقدمية الأخرى خلال الأسبوع، وذلك بالإضافة إلى التركيز على الجيل Z، مع خبراء مثل كونور بليكلي، كبير رؤساء التسويق بوكالة كامبس، والمهندس التقني إدريس ساندو، الذي قام بالفعل ببرمجيات لشركة جوجل، وإنستجرام، وسناب شات، وتم تكريمه من قبل رئيس الولايات المتحدة السابق باراك أوباما.

ويستمع زوّار جيتكس إلى مجموعة مختارة من وكلاء التغيير العالمي في منصات التجزئة والشركات الناشئة والطاقة والتسويق الإلكتروني، منهم الرجل المسؤول عن إعادة تخيل مجموعة متاجر تويز آر أس بالشراكة مع B8ta الرائدة في التجزئة في وادي السيليكون، فيليب روب، مؤسس ورئيس B8ta والرئيس التنفيذي المساعد في تويز آر أس، بالإضافة إلى فيش سانكاران، كبير رؤساء الابتكار في والجرينز بوتس ألايانس، المدير التنفيذي المعروف بإعادة ابتكار المؤسسات العصرية من خلال التحوّل الرقمي؛ وهانز هولجر ألبريخت، الرئيس التنفيذي بشركة ديزر، الشركة الناشئة لتقنيات الموسيقى المتواجدة في أكثر من 180 دولة، والتي تجتذب 12 مليون مستخدم نشط. كما يستمعون كذلك لزاك نورماندين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أيريس نوفا، رائد الأعمال الحاصل على العديد من الجوائز، الذي ابتكر المجموعة التي يتبعها عدد من المشاهير مثل كيت هادسن وصوفي بوش.

ويضمّ أسبوع جيتكس للتقنية 2019 مزيدًا من منصات المؤتمرات أكثر من أي وقت مضى، حيث تقدم دورة جيتكس هذا العام 290 ساعة من البرامج التي تضم واجهات عرض تركّز على أحدث التقنيات عبر جميع قطاعات الصناعة، مع حملات لإطلاق المنتجات، وعروض توضيحية لابتكارات سوف تغيّر شكل اللعبة، وتتعمق مؤتمرات أسبوع جيتكس للتقنية في الاتجاهات الكبرى التي تغطّي الصناعات الرئيسية، مع مؤتمرات متخصصة عن تقنيات الجيل الخامس والرعاية الصحية والطاقة والتسويق الرقمي والتجزئة والمدن الذكية والتمويل التقني والشركات الناشئة، والتعليم.