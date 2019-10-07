العراق يطلق 17 قراراً لإخماد الغضب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطاحت حركة الاحتجاجات العارمة في العراق بمحافظ العاصمة بغداد، فيما أعلنت الحكومة سلسلة تدابير اجتماعية استجابة لطلبات المتظاهرين، وذلك في محاولة لوضع حد لاحتجاجات شعبية تخللها مقتل نحو 100 شخص في أقل من أسبوع بحسب أرقام رسمية.

وصوّت مجلس محافظة بغداد، أمس الأحد، بالإجماع على قبول استقالة محافظ العاصمة، فلاح الجزائري، حسب ما نقله التلفزيون العراقي. وفتح مجلس محافظة بغداد باب الترشح للمنصب لمدة 5 أيام، والجزائري هو أول مسؤول كبير يتنحى عن منصبه على خلفية الاحتجاجات الشعبية المنددة بالفساد وتدهور الخدمات وتفشي البطالة.

وفي ختام جلسة استثنائية، أعلنت حكومة عادل عبد المهدي التي تواجه أكبر تحدٍّ منذ توليها مسؤولياتها قبل نحو عام، قراراً يشمل 17 تدبيراً اجتماعياً تتراوح بين مساعدات الإسكان وتقديم منح إلى شباب عاطلين من العمل.

كما قررت الحكومة إنشاء مئة ألف مسكن. علاوة على ذلك، أمرت الحكومة بإنشاء «مجمعات تسويقية حديثة»، في محاولة لخلق فرص عمل، بخاصة بين الشباب الذين تعاني نسبة 1 من 4 بينهم من البطالة في العراق.

وتعدّ البطالة ضمن فئة الشباب المحرّك الأول للحركة الاحتجاجية التي بدأت الثلاثاء وهي مسألة حساسة في العراق، حيث أحرق شاب نفسه في سبتمبر في الكوت (جنوب) بعدما تمت مصادرة عربته للبيع المتجوّل. وقرر مجلس الوزراء كذلك فتح باب التطوع للشباب في الجيش من 18 إلى 25 عاماً عبر البوابة الإلكترونية أو مراكز الاستقبال في المحافظات اعتباراً من منتصف الشهر الحالي، وقيام وزارتي الدفاع والداخلية باتخاذ الإجراءات الأصولية لإعادة المفسوخة عقودهم في المحافظات كافة.

والأحد أعلنت السلطات التي تتهم «مخربين» و«مسلحين مجهولي الهوية» متسللين باستهداف متظاهرين وقوات الأمن، بأنّها سجّلت أسماء الأشخاص الذين قتلوا منذ الثلاثاء في أعمال العنف على لائحة «الشهداء»، ما يفتح الباب أمام تقديم تعويضات لأقربائهم.

وكلف المجلس وزارة الصحة بتقديم الخدمات العلاجية للجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية وتوفير كامل الاحتياجات على نفقة الحكومة بما في ذلك العلاج خارج العراق إن تطلب ذلك. كما تقرر مناقشة الحزمة الثانية من القرارات المتعلقة بالإصلاحات ومطالب المتظاهرين في الجلسة المقبلة، والاستمرار باتخاذ القرارات اللازمة في الجلسات اللاحقة.

ونقل التلفزيون العراقي، كلمة لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي خلال جلسة الحكومة، أفاد فيها بأن الحكومة تلتزم بتقديم الفاسدين للقضاء. وأضاف: ندعو القوى السياسية إلى التعاون لتوفير جميع شروط الإصلاح. ونوّه عبدالمهدي بأنه كانت هناك مقترحات لتقديم حزمة من إصلاحات تشريعية ومالية وأخرى إدارية، مضيفاً: «سنبحث دعم المشاريع وتخصيص قروض للمشاريع الصغيرة وفتح التطوع للجيش».

في غضون ذلك، ساد هدوء نسبي العاصمة العراقية، وتوجه طلاب إلى مدارسهم في بداية الأسبوع، وعاد الموظفون الحكوميون إلى عملهم وسط حركة مرور متوسطة الكثافة وذلك بعد ليلة دامية قُتل فيها 19 شخصاً عندما فتحت قوات الأمن النار لتفريق الاحتجاجات المناهضة للحكومة، حسب تقديرات مصادر إعلامية بينما أعلنت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية سقوط 22 قتيلاً وجريحاً في بغداد وحدها أول أمس السبت. وقالت اللجنة إن بين الضحايا 4 قتلى و18 جريحاً، مضيفة أن «القتلى والجرحى تعرضوا للإطلاقات النارية وليس قذائف الهاون كما يشاع، ومن بين القتلى شقيق أحد قادة تحالف سائرون». (وكالات)