«الأهلي الممتع» يكتفي بخماسية في أسوان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:إبراهيم ربيع

ينطلق اليوم الاثنين معسكر المنتخب المصري الأول بقيادة حسام البدري، والذي تتخلله مباراة ودية مع بتسوانا يوم 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري على استاد القاهرة.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب قائمة اللاعبين المختارين التي ضمت 19 لاعباً بالدوري المصري إلى جانب الرباعي المحترف في أوروبا محمد النني وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حسن كوكا.

وضمت القائمة: محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن أشرف وعبدالله جمعة ومحمد حمدي وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وعبدالله السعيد ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.

على صعيد مختلف، أعرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بالفوز على أسوان 5-1 في الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري.

وسجل النيجيري جونيور أجايي (7) وحسين الشحات (25) وحمدي فتحي (59) ومحمد مجدي «أفشه» (65 من ركلة جزاء) ورمضان صبحى (86) أهداف الأهلي، والإثيوبى اوميد اوكري (67) هدف أسوان.

وهو الفوز الثالث توالياً للأهلي الذي يوصف حالياً في الأعلام المصري ب «الأهلي الرائع والممتع»، لينفرد بالصدارة برصيد تسع نقاط، أما مدربه فايلر فقد اقترب من معادلة رقم البرتغالي مانويل جوزيه بعد فوزه في أول 6 مباريات بجميع المسابقات، بينما حقق المدرب البرتغالي الفوز في أول 8 مباريات في عام 2004.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي: «سجلنا 5 أهداف وهو أمر رائع للغاية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي خضنا فيها المباراة الممثلة في سوء أرضية الملعب وارتفاع درجات الحرارة».

وأوضح أن الجهاز الفني يتطلع لتجهيز جميع اللاعبين المسجلين في القائمة ولا يوجد مجموعة مفضلة أو مميزة بعينها عن غيرها، مؤكداً أن الأداء داخل الملعب يبقى المعيار الرئيسي لمسألة المشاركة في المباريات، وأشار فايلر إلى أن جميع اللاعبين على درجة واحدة من الأهمية، ولكن وحدة الفريق بشكل عام تبقى العامل الأساسي لدى الجهاز الفني، مؤكداً أن الأداء البدني للأهلي أمام أسوان كان مميزاً للغاية بدليل نجاح الفريق خلال الشوط الثاني في إحراز 3 أهداف وسط سيطرة ميدانية رغم سوء أرضية الملعب.