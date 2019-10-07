الرياض: نعمل على رفع السودان من القائمة الأمريكية للإرهاب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: ”الخليج 365”، وكالات

بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الأحد، مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، «العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات».

وأبدى العاهل السعودي، في مستهل المباحثات تمنياته للسودان دوام الاستقرار والازدهار، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

ومن جانبه، عبر رئيس مجلس السيادة السوداني، عن اعتزاز بلاده بمواقف المملكة مع السودان، وحرصها على أمنه واستقراره.

وقالت الوكاله إنه جرى خلال اللقاء«استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات».

وقالت الخارجية السعودية في تغريدة على «تويتر» «إن المملكة تعمل على رفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب».

وأضافت الخارجية «أن المملكة تعمل على إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية الطموحة وتوفير بيئة الاستثمار والتوسع الزراعي، وتجويد المشاريع القائمة، وتدعم السودان في المحافل الدولية». وأضافت الخارجية السعودية أن المملكة تعمل كذلك على دعم السودان «في المحافل الدولية وتوفير بيئة الاستثمار والتوسع الزراعي».

مكافحة خطاب الكراهية

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في سياق منفصل، شدد حمدوك على أهمية مكافحة خطاب الكراهية والتطرف الديني، حيث كتب في تغريدة على حسابه في «تويتر»، أمس: «يجب أن نحتفي بالتنوع الذي تتميز به بلادنا، وأن نضع نهاية لخطاب الكراهية والتطرف الديني، وأن نعمل معاً لإعادة بناء مستقبل بلادنا».

*اعتقال والي الخرطوم الأسبق*

أفادت مصادر مطلعة، بأن السلطات ألقت القبض على القيادي بحزب المخلوع ووالي الخرطوم الأسبق، عبدالرحمن الخضر أثناء محاولته الهروب خارج البلاد. وأضافت المصادر أن الخضر حاول الهروب عبر معبر أرقين البري الحدودي غرب وادي حلفا أثناء محاولة الفرار الى مصر مستخدماً ومتنكراً باسم «عبدالرحمن أحمد» غير المحظور بديلًا عن عبدالرحمن الخضر الا أن يقظة رجال المعبر كشفته ونقلته بحراسة مشددة الى دنقلا.

ويواجه الخضر عدة اتهامات تتعلق بقضايا فساد حدثت إبان إدارته لولاية الخرطوم من بينها قطارات العاصمة وكبري الدباسيين وصفقة البصات التي جلبت للعمل في مجال المواصلات.

مذكرة بشأن أسر شهداء رمضان

سلمت أسر 28 ضابطاً أعدمتهم حكومة «الإنقاذ» في إبريل/ نيسان 1990، أمس، مذكرة إلى مجلس السيادة، تحوي على مطالبات قانونية تتعلق برد الاعتبار ل»الشهداء»، وكشف مقابرهم ومعرفة وصاياهم ومقتنياتهم.

ومن جانب آخر، هدد عدد من المفصولين تعسفياً من قوات الشعب المسلحة يبلغ عددهم 164ألفاً بحمل السلاح ضد الحكومة الانتقالية حال عدم الاستجابة لمطالبهم، ونوهوا إلى أنهم يملكون عدة خيارات وطالبوا المجلس السيادي بالاستجابة لمطالبهم لحفظ استقرار البلاد.

وكشف رئيس لجنة الضباط المفصولين تعسفياً، المقدم أسامة سكران، عن قيام النظام البائد بفصل 14 ألف ضابط و150 ألف ضابط صف دون وجه حق، لأغراض سياسية نظراً لعدم انتمائهم للحركة الإسلامية أو لمعارضتهم سياساتها.