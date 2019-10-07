«وسط البلد» تبدع في المجمع الثقافي بأبوظبي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي داوود

شهد مسرح المجمع الثقافي في أبوظبي مساء أمس الأول حفلاً لفرقة وسط البلد المصرية، ضمن برنامج فنون الأداء لشهر أكتوبر الجاري، وتفاعل الجمهور مع الأداء الموسيقي المبدع والأصوات الجميلة.

بدأ الحفل بقصيدة من التراث العربي بعنوان «قل للمليحة في الخمار الأسود» قدمها الفنان أدهم السعيد، كما قدمت الفرقة مجموعة من الأغنيات بينها «الغربة صعبة»، «الليل اللي مالوش آخر»، «انتيكا»، «بنطلوني الجينز»، «شاشة التليفون»، إلى جانب «السيلفي» لهاني عادل والذي التقط صور «سيلفي» مع الجمهور أثناء الأداء.

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