الأردن ينتصر للمعلم في يومه بمنحه علاوات تنهي الإضراب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان:”الخليج 365”

انتصر الأردن للمعلم في يومه العالمي بمنحه علاوات متدرجة بين 33% و75% أنهت الإضراب الذي استمر أربعة أسابيع وعادت الحياة مجدداً للمدارس أمس الأحد، بعد شلل كبير، ووضعت حداً للتصعيد الذي كان وصل إلى مرحلة «المكاسرة» وهدد بتداعيات سياسية واجتماعية واقتصادية واسعة.

وسجّل نجاح الحكومة في التوصل إلى اتفاق مع نقابة المعلمين أعلنت تفاصيله فجر أمس الأحد بعد اجتماعات وُصفت بأنها «ماراثونية» خلاصاً للتأزيم النقابي الأكبر منذ عقود والذي تفاقم ابتداء من 5 سبتمبر/أيلول الماضي، عقب مواجهات أمنية مع المعلمين خلال وقفات احتجاجية في عمّان، طالبوا خلالها بعلاوة 50% دفعة واحدة وفورية على الراتب دون تأجيل.

خلال الأسابيع الماضية، شهدت العلاقة بين الحكومة ونقابة المعلمين حالة شد وجذب ووصلت حوارات عدة إلى طريق مسدودة تماماً، إزاء إصرار النقابة على اعتذار رسمي نتيجة ما اعتبرته اعتداء صارخاً على المعلمين خلال الوقفات الاحتجاجية وتمسكها بالعلاوة الثابتة مقابل تأكيد الحكومة عدم التزامها ولا سابقتها بتقديم هذه العلاوة واعتبارها صعبة التحقيق؛ لأنها تكلف الخزينة 112 مليون دينار.

وأسهم صدور قرار المحكمة الإدارية بوقف الإضراب فوراً نهاية الأسبوع الماضي مع قبول النظر في دعوى لأولياء أمور طلبة بحل مجلس النقابة، في تصعيد جديد للموقف بعدما أعلنت الحكومة اعتزامها تطبيق ذلك والاستعانة بمعلمي الإضافي كبدلاء مقابل اعتبار النقابة ذلك ضغطاً «قد يؤدي إلى انفجار» وحديثها عن الاستجابة لتعليق الإضراب مؤقتاً تطبيقاً للحكم القضائي مع التلويح ببدء آخر فوراً.

وشهد أمس الأول السبت، انفراجة شبه مفاجئة حين نشر رئيس الوزراء عمر الرزاز، رسالة على صفحته الإلكترونية بمناسبة اليوم العالمي للمعلم قال فيها: إن الحكومة تأسف لأي حدث مس كرامة المعلم، مؤكداً أن الاحتفاء بهذا اليوم يعني رفض الإساءة للمعلم مقابل تقدير جهوده والعمل على التحقيق حول ما حصل خلال الوقفات الاحتجاجية وانتظار تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان، الأمر الذي عدته النقابة بادرة تستحق التثمين.

مؤتمر صحفي ينهي الخلاف

وطوى إعلان وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين- خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أعضاء النقابة؛ حيت توصل الطرفان إلى اتفاق بعد سلسلة اجتماعات مضنية على فترتين صباحية ومسائية- صفحة أطول إضراب نقابي في الأردن وتفاعل المعلمون وأولياء الأمور باحتفالات مواكبة على اعتباره انتصاراً للمعلم وللطلبة وعودة العملية التعليمية إلى مسارها.

وأوضح أبو يامين، أن الرزاز كان على تواصل دائم مع الفريق الحكومي الذي ظل يتفاوض مع أعضاء في مجلس النقابة ويحث على بذل كل الجهود لإنهاء الإضراب.

وذكر أن «اتفاق اللحظات الأخيرة» قبيل ساعات فقط من بدء الدوام المدرسي صباح أمس الأحد، شهد نقاشاً طويلاً على النسب المحددة للعلاوة قبل التوصل إلى «حلول في منتصف الطريق».

وأضاف: «إن الفريق الوزاري كان مُصرّاً على إنهاء الإضراب وضمان عودة مليون ونصف مليون طالب إلى مدارسهم بعد تعطّل منذ بداية العام الدراسي».

وحسب البنود التي وُقعت بين الطرفين يحصل المعلم المساعد على علاوة مستحدثة بنسبة 35% وتُصبح علاوة المعلم 40% بعدما كانت 6% وعلاوة المعلم الأول 50% بعدما كانت 14% وعلاوة المعلم الخبير 65% بعدما كانت 32% واستحداث علاوة للمعلم القائد تصل إلى 75% مع صرف جميع العلاوات الجديدة ابتداء من مطلع العام المقبل.

وأكد أبو يامين، مسؤولية الحكومة والمعلمين عن تعويض الطلبة، وذلك من خلال تقليص الإجازة الشتوية (منتصف العام الدراسي) وتمديد الفصل التعليمي الثاني في الصيف.

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جداول بالعلاوات الجديدة

وذكرت مصادر حكومية، أنها بدأت حالياً بإعداد جدول للتكلفة الإجمالية للعلاوات الجديدة لإدراجها ضمن موازنة العام المقبل والبحث عن تغطية لها عبر القروض وبنود المساعدات الدولية لاحقاً مع تقديرات لا تتجاوز ثلث إلى نصف التكلفة، التي كانت ستضاف على الخزينة حال الموافقة على علاوة 50% الشاملة للجميع حسب المطلب السابق للنقابة.

واعتبر نور الدين نديم، الناطق الرسمي للنقابة ما حصل بمثابة انتصار أردني للمعلم وللتعليم وتقدير حقيقي لهذه المهنة مؤكداً تقدير هذه المبادرة مع توجيه كلمات ولاء للوطن وقيادته.

وظهرت في مدارس عمّان والمحافظات، فرحة بعودة مليون ونصف مليون طالب إلى نحو 4 آلاف مدرسة شهدت أغلبها هجراً للتدريس وتحوّلت إلى قاعات خاوية طوال شهر، في بعض المدارس عاد الطلاب إلى مقاعد الدراسة وسط زغاريد الأمهات وتوزيع قطع الحلوى فرحة بهذه العودة.

وعبّر معلمون وطلبة وأولياء أمور، عن سعادتهم بعودة الحياة للمدارس وعملهم على تدارك ما فات وقاموا بتوزيع الحلوى وتبادل التهنئة.وتفيد مصادر مطلعة أن الملك عبدالله الثاني، وجه الرزاز خلال اجتماع مغلق عُقد ظهر السبت للتوصل إلى «حل نهائي» للأزمة ووضع حد للتصعيد وإغلاق هذا الملف.ويرى المحلل والنائب السابق في البرلمان محمد الشوابكة، أن هذه الخطوة على أهميتها وضمانها حقوق المعلم والطلبة في ظاهرها، لكن في باطنها قطعت الطريق تماماً أمام إمكانية جر الإضراب لانعطافات سياسية مقلقة، لاسيما في ظل الحديث عن تدخل أطراف حاولت «تسييس» الأمور وقيادتها إلى معترك بين قوى مختلفة والتلويح بين حين وآخر بنزول جديد للشارع ومخاوف استغلال الوضع المعيشي الصعب والظروف الاقتصادية في البلاد لصالح أجندات مجتزأة.

استقواء النقابات الأخرى

ويصف أستاذ الدراسات الدولية والاقتصادية محمد المجالي، الوضع بأنه صعب على الرزاز، تحديداً ويضعه في اختيار جديد بين تقدير موقف اعتذاره للمعلمين رسمياً وشعبياً ومواجهته إشكالات مفصلية للتعامل مع ترتيبات العلاوات في ظل عجز الموازنة والتزامات اقتصادية.

واعتبر رئيس البرلمان عاطف الطراونة، أن المحصّلة هي الأهم حالياً والتي تحققت من خلال الحوار. وقال: «عام دراسي جديد مليء بالعطاء وصفحة جديدة عنوانها كرامة المعلم من كرامتنا».

وأظهر استطلاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، نُشرت نتائجه أمس الأحد، أن إضراب المعلمين كان القضية الأهم لدى الأردنيين خلال الشهر الماضي بنسبة 58.5% تلتها الأوضاع المعيشية بشكل عام بنسبة 14% ثم البطالة 11.7%.