صناع قرار ووزراء من 150 دولة يناقشون تحديات قطاع النقل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء وآية الديب

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس، افتتاح المؤتمر الدولي للطرق السادس والعشرين في العاصمة أبوظبي.

حضر حفل الافتتاح، الذي عقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل في أبوظبي، والدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية.

تحت شعار «ربط الثقافات، تمكين الاقتصادات».. ركزت أعمال اليوم الأول ونقاشات المؤتمر الذي يعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط على التعامل مع التحديات الحالية، وإعادة تشكيل مستقبل قطاع النقل، وذلك من خلال سلسلة رفيعة المستوى ومكثفة من ورش العمل والجلسات، بحضور نخبة من صناع القرار والوزراء والخبراء من أكثر من 150 دولة.

واطلع آلاف المندوبين المشاركين في الحدث العالمي على التطور الملحوظ الذي شهدته طرق أبوظبي، وعلى الدور المهم الذي تلعبه دائرة النقل والجهات الحكومية في دولة الإمارات في تطوير البنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى تصدر دولة الإمارات المرتبة الأولى في مؤشر جودة الطرق في تقارير التنافسية العالمية التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي على مدار أربعة أعوام.

وأكد الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، في الكلمة الافتتاحية بالمؤتمر، أن مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كان ينظر دائماً للمستقبل، ففي كل مشروع طرق يعرض عليه كان يسأل المهندسين هل سيلبي الطريق احتياجاتنا للسنوات العشرين المقبلة؟ ومتى ينجز؟.

وقال الوزير إن دولة الإمارات من أكبر 10 دول في بنيتها التحتية، ومن أكبر 5 دول في الأعمال اللوجستية للبنية التحتية، مضيفاً أن الدولة تسير في تطوير البنية التحتية بشكل سريع.

وتابع: منذ أربع سنوات تم تكليفي بملف الطرق من الدورة السابقة للمؤتمر التي عقدت في كوريا بمشاركة نحو 25 دولة، واليوم تعقد دورة هذا المؤتمر بمشاركة أكثر من 55 دولة، بما يشير إلى استقطاب أبوظبي مزيداً من الدول.

وأكد عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، أن الذكاء الاصطناعي سيلعب دوراً مهماً ومحورياً فيما يخص النقل ووضع البنية التحتية في دولة الإمارات، بفضل القيادة الرشيدة والرؤية التي تنتهجها، التي تأخذ خطوات ثابتة لتكون رائدة عالمياً في تطبيق الذكاء الاصطناعي وجميع تقنيات الثورة الرابعة؛ لتحسين حياة المواطنين والمقيمين في الدولة، مضيفاً أن أكبر مثال لذلك وجود هذا المؤتمر العالمي في إمارة أبوظبي عاصمة دولة الإمارات التي تجمع متخذي القرار من مختلف دول العالم؛ لرسم سياسات ومستقبل الطرق والنقل، وعرض أفضل تجارب من دولهم.

وأضاف في تصريحات ل«الخليج»: «إن الكم الهائل من متخذي القرار وصانعي المستقبل في إمارة أبوظبي سيقومون بدعم وتسريع عجلة التطوير فيما يخص تسخير الذكاء الاصطناعي والنظم المستقبلية في الطرق والمواصلات وتعبيد الطرق، وفي إدارة طريقة نقل الأشخاص من مكان إلى آخر داخل المدن في كافة الدول».

وتابع: «هذا التجمع سيقوم بمناقشة المحاور المهمة في مستقبل النقل، من ضمنها كيفية تشريع نظم الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وغيرها من النظم في البنية التحتية والاستخدامات المختلفة التي سيكون لها أثر إيجابي في مستقبل البشرية جمعاء، وليس في دولة الإمارات فقط».

وأكمل: «لدى الذكاء الاصطناعي استخدامات كثيرة في الطرق والمواصلات، من ضمنها تطبيقات الخرائط والقيادة، وهناك أيضاً استخدامات في اتخاذ القرار فيما يخص الأراضي، وتطوير آليات اتخاذ القرار، وتسريع انتقال الشخص من مكان إلى آخر، والاستخدامات غير المباشرة، مثل منصة جوجل للخرائط التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتوصيل الأشخاص من مكان لآخر».

وشكلت الجلسات الوزارية في المؤتمر، منصة خصبة لتبادل الأفكار بين المسؤولين الحكوميين، من خلال النقاشات التي دارت حول أهمية التعاون بين البلدان في التحديات الرئيسية التي تواجه صناعة وقطاع النقل.

وتمت مناقشة موضوع «تخطيط استخدام الأراضي» في بداية الجلسات التي عرضت أفكاراً مثيرة للاهتمام حول الحاجة الأساسية للتخطيط للمستقبل، مع التحديات البيئية الجديدة والمتنامية.

وكان من بين الموضوعات التي طرحت كيف يمكن للحكومات المساعدة على تقليل الازدحام من خلال التنقل الذكي، وطرح بدائل وخيارات للسفر لمسافات طويلة.

وركزت الجلسة الثالثة والأخيرة في اليوم الأول من المؤتمر على قضية شبكة النقل المستقبلية، وما تقدمه التكنولوجيا المتصلة والخدمات المبتكرة من فرص لتغيير أساليب تقديم حلول الطرق.

جناح وطني

تشارك الإمارات في معرض الطرق الدولي المصاحب للمؤتمر بأكبر جناح على مساحة 900 متر مربع.

وقال أحمد سالم الحمادي، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر إن 13 جهة حكومية تشارك في الجناح من بينها دوائر النقل، والتخطيط العمراني والبلديات، والثقافة والسياحة في أبوظبي وشرطة الإمارة، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وأوضح أن دائرة الثقافة والسياحة، تعرض التراث الإماراتي؛ حيث يتضمن صقراً ليلتقط الزوار صوراً تذكارية وهم يحملونه، كما يتضمن الجناح أنشطة الخط العربي والحناء وكلباً سلوقياً (كلب الصيد قديماً).

كما تعرض القيادة العامة لشرطة أبوظبي مشروعها الخاص باختبار القيادة الذكي للحصول على رخصة القيادة.

وأوضحت الشرطة أن المركبة الذكية التي سيتم اختبار المتدربين عليها، مزودة ب 9 كاميرات، 6 منها مركبة من الخارج، و3 من الداخل، وبعد أن يدخل الشخص المراد اختباره المركبة، يدخل بطاقة هويته، ويضع بصمة إصبعه في المكان المخصص لذلك، ثم يتم تحديد خط سير له عن طريق خرائط موقع google، موضحة أن مدة الاختبار تبلغ 15 دقيقة.

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رادارات ذكية

وتعرض شركة ياس للأنظمة الإلكترونية في جناحها بالمعرض أحدث منتجاتها، والتي تتضمن أول رادار ذكي قادر على التقاط المركبات المخالفة في الاتجاهين، بتكلفة تصل إلى 60٪ من إجمالي مبلغ التكلفة الخاص بتركيب رادارين كل منهما يعمل في اتجاه واحد. 19 مشروعاً لشركة مساندة.

قالت المهندسة بخيتة الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التصميم والمتابعة بشركة «مساندة» ل«الخليج»، إن الشركة تعرض 19 مشروعاً حيوياً تحقق نقلة نوعية للطرق في أبوظبي؛ حيث تشمل طرقاً وجسوراً وأنفاقاً سيتم الانتهاء منها بعد 3 سنوات من بدء التنفيذ، ومن بينها مشاريع عملاقة، مثل ربط جزيرة الحديريات مع جزيرة أبوظبي، ومشروع الجزر الوسطية الذي يربط الجزر بطريقة متواصلة مع الجزيرة الرئيسية للبر الرئيسي، ومشروع تطوير منطقة مصفح.

قانون السكك الحديدية يصدر قبل نهاية العام الجاري

أكد الشيخ ناصر ماجد القاسمي، المدير التنفيذي لقطاع النقل البري، في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أن قانون السكك الحديدية ولائحته التنفيذية سيصدر قبل نهاية العام الجاري، مضيفاً أن هناك لجاناً تعمل على مراجعة القانون؛ ليتم صدوره بالشكل اللائق والمتفق عليه من جميع الجهات، كما أكد أن الهيئة تدرس الانضمام إلى اتفاقيات دولية لتنظيم عملية نقل البضائع الخطرة.

وأضاف، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر ومعرض الطرق الدولي في أبوظبي، أن الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية تقدم خدمات تسجيل السفن وقوارب النزهة ووسائل النقل. وأوضح أن 99% من المعاملات بالهيئة إلكترونية، وبالتالي جميع السفن اليوم تجوب موانئ الدولة، وتعمل بها وتحصل على شهاداتها ورخصها بشكل إلكتروني.

وقال: ننوي إنشاء مركز بيانات موحد معني بالنقل، حيث إن هناك جهات لديها قاعدة بيانات منفصلة عن الجهات الأخرى، وجمعها في مركز واحد يمكننا من تكوين رؤية شاملة لموضوعات لها علاقة بالخطوط ووسائل النقل وأنواع البضائع التي تنقل على مستوى الدولة.