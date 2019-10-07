محمد بن زايد وخالد بن سلمان يبحثان التعاون الدفاعي والعسكري

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، في بيان على موقعها الرسمي أن ”محمد بن زايد استقبل الأمير خالد بن سلمان، وبحث معه تعزيز العلاقات الأخوية والتنسيق المشترك في الشؤون الدفاعية والعسكرية“.

كما أشار البيان إلى أن الطرفين ناقشا مجمل القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، إضافة إلى التحديات التي تواجهها منطقة الخليج العربي وتداعياتها على أمن شعوبها ودولها واستقرارها والجهود المبذولة تجاهها.

وحضر اللقاء مستشار الأمن الوطني، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي بالإضافة إلى رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك علي سعيد النيادي.