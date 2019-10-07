شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة الفلسطينية تستنكر اقتحام الاحتلال مستشفى بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، مستشفى المطلع (أوغستا فكتوريا) فى القدس، مستخدمة كلابا بوليسية.

وقالت الوزيرة ، فى بيان ، إن مسلسل الاعتداءات على مستشفيات القدس متواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذى كثف من هذه الاعتداءات والاقتحامات خلال الفترة الماضية.

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وأشارت إلى أن اقتحام المستشفى بالأسلحة والكلاب البوليسية يدلل على مدى الاستهتار الذى تتعامل به قوات الاحتلال مع أبناء الشعب الفلسطينى والمرضى والمؤسسات الصحية، حيث لم تجد إسرائيل من يردعها على المستوى الدولى ، لذلك فهى توغل كل يوم بانتهاكاتها وإجرامها الذى طال كل ما هو فلسطيني.

وأكدت وزيرة الصحة وقوف القيادة السياسية والحكومة الفلسطينية الدائم مع مستشفيات القدس، والتى هى إحدى قلاع السيادة الفلسطينية فى العاصمة المحتلة.