شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يستهدف مواقع عسكرية للجماعة المسلحة بمدينة سرت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش الوطنى الليبى، شن غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية تابعة للجماعات المسلحة غربى البلاد. وأشارت مصادر ، فى تصريحات أوردتها قناة "العربية الإخبارية" الأحد ، إلى أن قاعدة القرضابية العسكرية فى ضواحى مدينة سرت. بدوره ، أعرب مبعوثُ الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة عن أمله فى وقف إطلاق النار فى العاصمة طرابلس، محملا الميليشيات هناك مسؤولية ذلك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبى يستهدف مواقع عسكرية للجماعة المسلحة بمدينة سرت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.