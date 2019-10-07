بكلاب بوليسية.. قوة إسرائيلية تقتحم مستشفى فلسطينيًا بالقدس المحتلة

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

اقتحمت قوة إسرائيلية، مساء الأحد، مستشفى "المطلع" في حي جبل الزيتون "الطور" بمدينة القدس المحتلة، مستعينة بكلاب بوليسية؛ بزعم البحث عن سلاح، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية وشهود عيان.

وأدانت وزيرة الصحة الفلسطينية، د.مي الكيلة، في بيان، اقتحام القوات الإسرائيلية مستشفى "المطلع".

وأضافت الوزيرة أن مسلسل الاعتداءات على مستشفيات القدس متواصل من جانب الاحتلال الإسرائيلي، الذي كثف من الاعتداءات والاقتحامات خلال الفترة الماضية.

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وذكرت الوكالة الفلسطينية الرسمية (وفا) أن القوة الإسرائيلية ضمت عناصر من الجيش والشرطة والمخابرات.

وأفاد مراسل الخليج 365، نقلًا عن شهود عيان، بأن القوة الإسرائيلية اقتحمت المستشفى مستعينة بكلاب بوليسية.

وأوضح الشهود أن القوة اقتحمت بعض غرف قسم السرطان، وأرهبت المرضى، ونفذت عمليات تفتيش، بزعم البحث عن سلاح.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.