وزير النفط الإيراني يقول إنه التقى نظيره السعودي في موسكو

عبد الجبار أبوراس / الخليج 365

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إنه التقى نظيره السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان في موسكو على هامش مؤتمر للطاقة في موسكو، أوائل أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

جاء ذلك حسب ما نقلت وكالة أنباء "مهر" المحلية عن الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية (شانا)، دون أن يصدر تأكيد أو نفي من الجانب السعودي لحدوث هذا اللقاء حتى الساعة 21:10 ت.غ.

وقال زنغنه، في تصريحاته التي نقلتها الوزارة، إنه التقى في موسكو الأمير عبدالعزيز بن سلمان.

Advertisements

وأضاف: "قلت له إننا أصدقاء منذ 22 عاما، وهذه الصداقة شهدت فترات صعود وهبوط في مستوى العلاقات الإيرانية السعودية، ولم يكن هناك أي مشكلة بالنسبة لي في لقائك".

وفيما لم يوضح الوزير الإيراني رد نظيره السعودي عليه، أشار إلى أن بلاده "لم تبادر في خلق أي خلافات مع السعودية، وأرادت دائمًا الصداقة مع كل الدول في المنطقة".

وتابع: "يجب عليهم (السعوديين) ألا ينظروا إلينا كأعداء؛ لأن العدو موجود خارج هذه المنطقة".

وفيما لم يوضح البيان زمن اللقاء، ذكر إعلام روسي أن لقاء زنغنة ونظيره السعودي انععقد على هامش أعمال المنتدى الدولي "أسبوع روسيا للطاقة"، الذي جرى في موسكو بين 2 إلى 5 أكتوبر الحالي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.