برشلونة يمطر شباك إشبيلية برباعية

صحيفة الخليج الالكترونية

حقق برشلونة انتصارا عريضًا برباعية نظيفة على ضيفه إشبيلية، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الليجا في معقله “كامب نو”.

وسجل أهداف برشلونة لويس سواريز، وأرتورو فيدال، وعثمان ديمبلي وميسي في الدقائق 27 و32 و35 و78.

وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 13 نقطة في المركز السادس.

أول تهديد في المباراة كان من الضيوف إشبيلية، حيث تقدم أوكامبوس على الطرف الأيمن، ومرر كرة

عرضية في منطقة الجزاء لزميله دي يونج الذي سدد بقوة لكن الحارس تير شتيجن تألق في التصدي لها في الدقيقة 11.

وواصل إشبيلية إهدار الفرص، وهذه المرة عبر لوك دي يونج الذي استقبل كرة عرضية من ركنية، وسدد، لكن الكرة مرت بجانب القائم الأيسر للحارس تير شتيجن في الدقيقة 18.

وحصل برشلونة على ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، نفذها القائد ليونيل ميسي، لكن تسديدته مرت أعلى المرمى في الدقيقة 23.

ونجح الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة في تسجيل الهدف الأول من مقصية رائعة، حيث استغل كرة عرضية من الطرف الأيسر عبر نيلسون سيميدو، ليُسكنها على يسار الحارس فاتشك الذي اكتفى بالمشاهدة فقط، في الدقيقة 27.

وضاعف التشيلي أرتورو فيدال النتيجة لبرشلونة في الدقيقة 32، حيث استقبل تمريرة في العمق من البرازيلي آرثر ميلو، ليُسكنها على يمين حارس إشبيلية فاتشك.

واستمرت حفلة الأهداف لبرشلونة، حيث سجل الفرنسي عثمان ديمبلي الهدف الثالث في الدقيقة 35، والذي توغل بين دفاعات إشبيلية على الطرف الأيسر، قبل أن يُسدد على يمين فاتشك.

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وحاول نوليتو مهاجم إشبيلية تقليص الفارق لفريقه، حيث استقبل كرة عرضية وسدد بالرأس لكن الحارس تير شتيجن أمسك بها بسهولة في الدقيقة 39.

ومع بداية الشوط الثاني، قرر جولين لوبيتيجي المدير الفني لإشبيلية الدفع بخوان جوردان ومنير الحدادي بدلا من أوليفر توريس ونوليتو، ولاحقًا دفع بتشيتشاريتو بدلا من دي يونج.

وكما كان سيناريو الشوط الأول، أهدر لوك دي يونج مهاجم إشبيلية فرصة تقليص الفارق والذي استغل خطأ آرثر ميلو لاعب برشلونة، لينفرد بالحارس تير شتيجن لكنه سدد في القائم في الدقيقة 51.

وتألق الحارس فاتشك لاعب إشبيلية، في التصدي لمحاولة ليونيل ميسي لاعب وقائد برشلونة تسجيل الهدف الرابع، في الدقيقة 59.

ودفع إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة بسيرجيو بوسكيتس بدلا من آرثر، ثم راكيتيتش بدلا من فيدال،

وأخيرًا أراوخو بدلا من توديبو.

وباغت خيسوس نافاس قائد إشبيلية، الحارس تير شتيجن بتسديدة قوية من داخل المنطقة، تصدى لها الألماني ببراعة في الدقيقة 72.

وحصل برشلونة على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، نفذها الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي أسكنها على يسار الحارس فاتشك في الدقيقة 78.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه البديل أراوخو مدافع برشلونة، إثر تدخله العنيف على تشيتشاريتو مهاجم إشبيلية، كما أشهر البطاقة الصفراء الثانية لديمبلي ليخرج هو الآخر بسبب الاعتراض.

وتألق تير شتيجن في التصدي لمحاولة أخيرة من هجوم إشبيلية في الثواني الأخيرة، قبل أن يُطلق الحكم صافرة النهاية بفوز البارسا برباعية.