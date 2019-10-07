أتليتيكو مدريد يواصل تعادلاته السلبية

صحيفة الخليج الالكترونية

تأخر أتليتيكو مدريد بفارق ثلاث نقاط عن جاره ريال مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم عقب تعادله بدون أهداف خارج أرضه مع ريال بلد الوليد اليوم الأحد في ثالث تعادل سلبي في آخر أربع مباريات بعدما أهدر أصحاب الأرض ركلة جزاء في الشوط الأول.

وسدد المهاجم ساندرو راميريز الركلة أعلى المرمى في نهاية شوط أول صعب وكان قريبا من هز الشباك في الشوط الثاني عندما ارتطمت تسديدته بالقائم.

وكان أتليتيكو الطرف الأفضل عقب الاستراحة وتصدى جوردي ماتيب حارس ريال بلد الوليد لتسديدة المهاجم ألفارو موراتا بينما رد القائم محاولة للبديل أنخيل كوريا قبل النهاية بعشر دقائق.

ويحتل فريق المدرب دييجو سيميوني، الذي فشل في هز الشباك في أربع من اخر خمس مباريات بالدوري، المركز الثاني برصيد 15 نقطة عقب ثماني مباريات متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد، وبفارق نقطتين أمام برشلونة الذي يواجه أشبيلية في وقت لاحق من اليوم، في المقابل رفع بلد الوليد رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني عشر.